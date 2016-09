Publicada em 19 de setembro de 2016 às 10:48

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) intermedeia, nesta segunda-feira (19), mais de 1,1 mil vagas de emprego em todo o Estado. Só na cidade de Sonora são 252 oportunidades para trabalhadores da cultura de cana-de-açúcar.

Em Campo Grande são 58 vagas de emprego gerenciadas pela Fundação. Há chances para auxiliares de contabilidade, de costura, de cozinha e de produção. Há ainda postos para vendedores, internos e pracistas, e gerentes de departamento pessoal.

Dourados conta com 204 vagas, Maracaju com 32 e Nova Alvorada do Sul com 64. Quem tem ensino superior pode encontrar trabalho em Corumbá, na área de Nutrição, ou em Campo Grande, no ramo da Contabilidade.

Para concorrer a uma das oportunidades de trabalho na Capital, o candidato deve comparecer à sede da Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro. É necessário levar documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho. A fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No interior, o interessado deve ir à Casa do Trabalhador de cada município. Verifique endereços e horários de atendimento aqui.

Conforme a instituição, as vagas de empregos são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.