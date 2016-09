Publicada em 12 de setembro de 2016 às 16:25

Fundação do Trabalho oferta 945 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) intermedeia 945 oportunidades de emprego em todo Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (12). Há diversas vagas para trabalhadores de todas as áreas, entre elas mecânicos, eletricistas, vendedores, empacotadores e recepcionistas.

Em Campo Grande são 72 oportunidades. Na cidade de Dourados, 228. Também há vagas em Costa Rica (130) e Ivinhema (107).

Para concorrer a uma das oportunidades de trabalho na Capital, o candidato deve comparecer à sede da Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro. É necessário levar documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho. A fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No interior, o interessado deve ir à Casa do Trabalhador de cada município. Para verificar endereços e horários de atendimento clique aqui.

Conforme a instituição, as vagas de empregos são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as oportunidades de Campo Grande abaixo: