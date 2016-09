Publicada em 6 de setembro de 2016 às 14:30

Inicia nesta terça-feira (6), a 18ª Exposição Agropecuária de Sidrolândia, evento organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais e Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo. O Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul estará com espaço institucional destinado ao atendimento do público interessado em conhecer os destinos turísticos sul-mato-grossenses. O evento, um dos mais prestigiados da cidade, segue até o dia 11 de setembro.

Técnicos da Fundação de Turismo estarão no estande institucional atendendo o público visitante. Durante seis dias de evento, Mato Grosso do Sul vai divulgar e promover seus destinos turísticos, através do material de divulgação, a folheteria destaca as dez Regiões Turísticas do Estado.

Conforme o diretor-presidente da Fundação, Nelson Cintra, as feiras agropecuárias atraem o ano todo um grande fluxo de visitantes e interessados na realização de negócios, novidades, troca de informações e divulgação de diversas tecnologias. “Movimenta o comércio, a hotelaria e consequentemente gera emprego e renda. Importante para o nosso turismo, por isso fazemos questão de estarmos nas feiras agropecuárias do estado”, destacou.

Neste ano, a Fundação de Turismo também participou das Feiras Agropecuárias de Dourados, Campo Grande e Aquidauana.

A Expo Sidrolândia é um evento do Agronegócio, Comércio e Indústria, conta com julgamentos de gado, leilão, exposição de máquinas e equipamentos. Dentre as atrações e entretenimento estão os shows regionais e nacionais, com destaque a dupla Bruno & Marrone.

Serviço:

Expo Sidrolândia 2016

18ª Feira de Agronegócios, Comércio e Indústria de Sidrolândia

De: 06/09/2016 a 11/09/2016

Local: Parque de Exposições Waldomiro João Comparin.

Fanpage: http://www.facebook.com/exposidrolandiaoficial