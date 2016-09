Publicada em 15 de setembro de 2016 às 16:36

Aproveite a modernidade na cozinha investindo no que há de melhor. Os fogões agora dividem espaço com uma nova tendência. Os cooktops entraram de vez para a decoração de interiores. Com um visual moderno e inovador, eles trazem as funções do fogão em nova roupagem e garantindo ainda mais economia de espaço. Na hora de decidir entre essas duas opções no projeto, vale a pena conferir algumas características que vão atender aos seus anseios. Tudo isso depende do espaço disponível e do visual desejado para a cozinha. Para ajudar ainda mais nessa missão, selecionamos cinco características especiais do cooktop para tomar essa decisão e não se arrepender. Vale sempre pesquisar bem e apostar em qualidade. A internet é aliada nessa missão, com sites como este, que oferecem uma vitrine para conhecer melhor os produtos sem sair de casa.

Tipos de cooktop

Antes de pensar em apostar nessa nova tecnologia, vale a pena ter em mente que os cooktops também se dividem em modelos diversos. Há dois modelos à venda no mercado, o primeiro deles usa o gás, o mesmo GLP do fogão, para aquecer os alimentos. Já os modelos elétricos e por indução trabalham sem chama, garantindo uma versão ainda mais inovadora para a sua casa. No caso dos modelos à gás, o gasto é semelhante aos modelos comuns de fogão. No caso dos cooktops elétricos, o aquecimento é feito através da resistência. O gasto, nesse caso, vem na conta de luz, com um funcionamento semelhante ao dos chuveiros. Os modelos ainda mais modernos contam com aquecimento por indução. A fonte de calor é um campo magnético. Ele produz a agitação das partículas, fazendo com que o calor seja provocado nas próprias panelas, sem a necessidade de chama e sem o risco de queimaduras.

Espaço disponível

Uma das principais vantagens dos cooktops é justamente o tamanho compacto. Eles podem ser encaixados em bancadas e inseridos mesmo nos espaços mais compactos. Isso combina bem com a estrutura dos novos apartamentos, que trazem no seu projeto cozinhas mais funcionais. O espaço economizado pelo cooktop vem justamente da ausência do forno, que ocupa um espaço maior no fogão convencional. Há a opção de incluir esse acessório na decoração em locais estratégicos, inserindo-o em móveis e garantindo ainda mais praticidade. Os cooktops têm o tamanho perfeito para atender às suas necessidades, com facilidade na limpeza e sem se preocupar com o espaço ao redor dele. Uma opção para quem prefere o fogão e não dispensa o forno a gás é justamente o fogão de embutir. Ele pode ser acoplado à própria estrutura da bancada e traz um pouco do visual do cooktop.

Design

O estilo é um dos principais atrativos do cooktop. O visual é moderno e tecnológico, garantindo também uma estrutura integrada ao resto da cozinha. As bancadas recebem o cooktop com facilidade, sem a necessidade de mudanças radicais. Os principais projeto de móveis planejados também permitem acoplar o cooktop já na própria estrutura dos móveis, garantindo o máximo aproveitamento do espaço. Toda a estrutura conta também com materiais que combinam com cozinhas futuristas e arrojadas, com aquele visual elegante das cozinhas de revista. Os cuidados diários também são facilitados pelo design, que não possui tantos pontos de acúmulo de gordura justamente por ter uma superfície lisa e uniforme.

Instalação

A instalação é bastante simples. O cooktop evita a necessidade de uma estrutura elaborada ou grandes modificações no projeto da cozinha. A estrutura do aparelho garante que a temperatura não seja emanada para as superfícies próximas, eliminando o risco de danificar os móveis ou a estrutura da sua cozinha. Sem contar a facilidade de incluí-lo no planejamento do seu espaço, tornando esse eletrodoméstico discreto e com um visual clean e arrojado. Sem necessidade de grandes reformas ou quebra-quebra, o cooktop tem instalação fácil e simples, e vai fazer a diferença no seu ambiente.

Durabilidade e cuidado com equipamentos

Investir nas melhores marcas e modelos também garante a durabilidade desse produto. Assim como o fogão, ele acompanha sua rotina por muito tempo. Os equipamentos tem os detalhes pensados justamente para garantir a resistência e a proteção, especialmente no preparo dos pratos mais delicados e das receitas mais complexas. Essa durabilidade também se reflete no cuidado com os outros objetos da casa. As panelas, por exemplo, não sofrem com a ação da chama constante. Elas acabam também por ter uma durabilidade maior, e você não tem tanto trabalho para deixá-las sempre brilhando.