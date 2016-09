Publicada em 12 de setembro de 2016 às 17:32

Palmeiras e Flamengo duelam nesta quarta-feira num jogo que é tido por muitos como uma decisão no Campeonato Brasileiro. O Alviverde é o líder, com 47 pontos, enquanto os cariocas estão na cola, com 46. Nesta segunda-feira, o meia Diego concedeu entrevista coletiva no clube – pela primeira vez desde a apresentação – e falou muito sobre este confronto. O jogador garante que o Rubro-Negro está confiante, mas ele não considera a partida como ‘um divisor de águas’ na competição. Para sair vencedor no Allianz Arena, o atleta quer o time errando pouco.

– Eu tenho certeza que a equipe do Flamengo encara este jogo com muito respeito. Posso assegurar que não vai ser um jogo que vai definir o campeonato, mas é muito importante para nos testarmos, nos impor. Eles não estão na primeira colocação por acaso. Vamos lá com respeito, mas sabendo da condição que nós temos. É isso o que vamos fazer e temos chance de conseguir. Teremos de fazer um jogo quase perfeito – comentou.

Com Diego em campo, o Flamengo tem cinco vitórias em cinco partidas. Para seguir com este ótimo aproveitamento, o meia pede muita atenção.

– O que nos traz confiança é saber que estamos na direção certa, temos que encarar este jogo como encaramos os outros. Na minha opinião, é segurança de ir para um jogo como este com concentração redobrada. Talvez os erros que cometemos contra outras equipes, as chances… Contra o Palmeiras talvez você não tenha. Temos de ter atenção redobrada – analisou.

Diego foi perguntado ainda se espera um jogo aberto, de muitos gols contra o líder do Brasileirão. Ele respondeu negativamente, pois acredita que será uma partida de poucas chances.

– Espero um jogo difícil, de poucas oportunidades. Será um jogo que se decide nos detalhes. Não espero muito espaço. Vamos ter de decidir as jogadas muito rapidamente – ponderou.

Do Lance!