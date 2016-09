Publicada em 18 de setembro de 2016 às 07:23

Com 47 pontos, na segunda posição, atrás do Palmeiras que tem 51 após a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians na tarde deste sábado, no Itaquerão, o Flamengo tenta dar sequência ao projeto de conquista do título neste domingo, quando encara o Figueirense a partir das 11 horas (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro, que vem de empate por 1 a 1 justamente com os palmeirenses, decidiu mandar o jogo na capital paulista porque o Maracanã segue entregue aos organizadores dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.

Nesta partida, o Flamengo terá pela frente um time lutando para deixar a zona de rebaixamento. Com apenas 28 pontos, o Figueira vem de empate por 2 a 2 com o lanterna América-MG, em casa, o que gerou um princípio de crise. Apesar desta realidade, o técnico Zé Ricardo prega cautela.

“O Figueirense já nos enfrentou três vezes nesta temporada, e ganhou duas. Portanto, não há motivos para esperarmos facilidades, muito pelo contrário. Eles crescem quando enfrentam o Flamengo e vamos precisar fazer um grande jogo para conquistarmos a vitória”, disse o treinador.

Os jogadores comentaram o fato de jogarem no Pacaembu em um confronto sem times paulistas. Eles lembraram que no Campeonato Carioca um Fla-Flu, que terminou sem gols, foi disputado lá. A expectativa é de um grande público.

“O Flamengo tem uma grande torcida em São Paulo e sei que contaremos com um grande número de torcedores nos apoiando. O carinho da torcida por todo o país tem sido importante e dessa vez não vai ser diferente”, disse o volante Willian Arão.

Para este compromisso, o Flamengo não poderá contar com o volante Márcio Araújo, expulso contra o Palmeiras. O colombiano Gustavo Cuéllar será o substituto do jogador. O atacante Guerrero, com sinusite, também está fora.

Da Gazeta Esportiva