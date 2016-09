Publicada em 6 de setembro de 2016 às 12:58

Filme com Keanu Reeves é destaque no Festival de Veneza

O terror romântico com pitadas de canibalismo “The Bad Batch” é o destaque da noite desta terça-feira (6) na 73ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

O longa da diretora Ana Lily Amirpour se passa em um terreno baldio do Texas, onde um grupo de canibais vive, e narra a história de Miami Man (Jason Momoa) que se apaixona por sua “comida”. O filme ainda conta com nomes famosos de Hollywood, como Keanu Reeves, Jim Carrey, Suki Waterhouse e Giovanni Ribisi.

Também é uma das atrações da noite o filme francês “Une Vie”, de Stéphane Brizé, que conta a história do romance escrito por Guy de Maupassant, onde Jeanne Le Perthuis des Vauds, uma jovem sonhadora e inocente que, em 1819, se vê em um “casamento errado”.

Além dos dois longas da mostra competitiva, serão apresentados ao público os filmes “Assalto al Cielo”, de Francesco Munzi e “Tommaso”, de Kim Rossi Stuart. As duas películas italianas não estão competindo. Também está na programação de hoje o “Acqua e Zucchero. Carlo Di Palma, i colori della vita”, de Fariborz Kamkari, que conta a vida artística do diretor de fotografia Carlo Di Palma e, indiretamente, a história do cinema italiano.

Da AnsaFlash