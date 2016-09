Publicada em 9 de setembro de 2016 às 17:45

O filme “Los Nadie” (“Os Ninguém”, em tradução livre) conquistou o prêmio do público na Semana Internacional da Crítica, uma das principais mostras paralelas ao Festival de Cinema de Veneza, que termina neste sábado (10).

Dirigido pelo colombiano Juan Sebastián Mesa, o longa foi filmado em apenas oito dias e com orçamento de US$ 2 mil. Ele narra o fim da adolescência de cinco amigos em uma Medellín que, ao mesmo tempo, os atrai com suas promessas e os exclui com sua hostilidade.

“Los Nadie” é o primeiro longa de Mesa, que tem 27 anos, e foi exibido pela primeira vez no Festival de Cartagena de Indias. “É um filme que fala de uma geração de sonhadores desencantados que sentem a necessidade de abraçar o desconhecido e explorar o mundo para escapar dos problemas e da violência na qual estão imersos”, declarou o colombiano.

A Semana Internacional da Crítica é promovida desde 1984, pelo Sindicato Nacional dos Críticos Cinematográficos Italianos (SNCCI), e costuma premiar cineastas emergentes no cenário mundial.

Da AnsaFlash