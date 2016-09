Publicada em 14 de setembro de 2016 às 16:08

Longa tem estreia prevista para fevereiro de 2017 no Brasil

O segundo filme da sequência de “Cinquenta Tons de Cinza”, “Cinquenta Tons Mais Escuros” ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (13).

No novo filme, baseado na série best-seller de E. L. James, o milionário Christian Grey (Jamie Dornan) tenta reconquistar Anastasia Steele (Dakota Johnson). No entanto, a garota exige um novo acordo para continuar o relacionamento.

Os dois reatam o romance, mas pessoas do passado de Grey passam a assombrar Ana. Com direção de James Foley, responsável por alguns episódios da série “House of Cards”, o longa tem estreia prevista no Brasil em fevereiro de 2017.

O primeiro filme da saga, lançado em 2015, arrecadou mais de US$ 570 milhões no mundo todo.

Da AnsaFlash