Publicada em 3 de setembro de 2016 às 09:20

Filho de Arnold Schwarzenegger recria cena clássica do Exterminador do Futuro

Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger com a governanta Mildred Baena que foi descoberto somente em 2011, acabando com o casamento de 25 anos do ator e Maria Shriver, fez uma homenagem ao pai.

No curta “Terminator 2 Remake w/ Joseph Baena – ‘Bad to the Bone'”, Baena e seu colega aspirante a diretor Ben Hess recriam uma clássica cena de Exterminador do Futuro 2 – assista:

O garoto, que é muito parecido com o pai, refaz a cena onde T-1000 enfrenta um homem armado e sai ileso com sua arma, óculos escuros e moto.

Do Omelete