Publicada em 17 de setembro de 2016 às 10:27

A Fiems inicia, na próxima segunda-feira (19/09), o evento “Encontro com a Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, que vai reunir os candidatos a prefeito de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas para apresentar as demandas do setor industrial dos municípios polos, bem como ouvir as propostas deles para a indústria na eventualidade de serem eleitos.

Durante os eventos serão entregues aos candidatos um livreto com as propostas do setor industrial para contribuir com os futuros prefeitos de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas nos próximos quatro anos (2017/2020). O primeiro encontro será na segunda-feira (19/09), às 18 horas, na Capital, no auditório do Edifício Casa da Indústria, enquanto o segundo será na terça-feira (20/09), também às 18 horas, em Corumbá, no auditório do Sesi.

Já o terceiro será na quarta-feira (21/09), às 18 horas, em Dourados, no auditório do Sesi, e, o quarto e último, será na quinta-feira (22/09), às 18 horas, em Três Lagoas, no auditório do Senai. O formato dos eventos foi idealizado para permitir que cada candidato faça a exposição em separado de maneira objetiva e sem interrupções da plateia.

A duração prevista é de uma hora para cada candidato em separado e, encerrada a participação, ele se retira do auditório e o seguinte é chamado, com intervalo de 15 minutos entre um e outro. Com base nas pesquisas eleitorais, serão convidados os três primeiros colocados e a ordem de apresentação dos candidatos será a mesma definida nas consultas feitas junto aos eleitores dos quatro municípios polos industriais.

Na Capital, foram convidados os candidatos Alcides Bernal (PP/PTC), Marquinhos Trad (PSD/PEN/PHS/DEM/PTdoB/PMN/PTB/PPL) e Rose Modesto (PSDB/PR/PSB/PSL/SD/PRB/PDT) e, de acordo com as pesquisas, a ordem de apresentação será Marquinhos Trad em primeiro, Rose Modesto em segundo e Alcides Bernal em terceiro.

Em Corumbá, foram convidados Elano Holanda (PPS), Paulo Duarte (PDT/PR/PMDB/PT/PP/PSD/PRB/PROS/PV/PCdoB/PSOL/PHS/PEN/PMN/PTN/PRTB/PSL/PTdoB) e Ruiter Cunha (PSDB/PTB/SD/PSC/REDE/PRP/PSB/PMB/DEM), sendo que a ordem de apresentação será Paulo Duarte em primeiro, Ruiter Cunha em segundo e Elano Holanda em terceiro.

Já em Dourados foram convidados os candidatos Délia Razuk (PR/PSC/PMB/PEN/PTdoB/PPS/PRB/PSDC/PHS/PTC), Geraldo Resende (PDT/PTB/PSD/SD/DEM/PSB/PSDB/PV) e Renato Câmara (PMDB/PROS/PRP/PPL/PT) e a ordem de apresentação será Délia Razuk em primeiro, Geraldo Resende em segundo e Renato Câmara em terceiro.

Na cidade de Três Lagoas, foram convidados os candidatos Angelo Guerreiro (PSDB/SD/DEM/PSB/PMN/PRP/PPL/PSC/PTdoB/PRB/PP/PR), Idevaldo Claudino (PTN/PTB/PRTB) e Jorge Martinho (PROS/PSD/PT/PCdoB/PSDC/PV/REDE/PDT/PEN/PSL/PPS), sendo que a ordem de apresentação será Angelo Guerreiro em primeiro, Jorge Martinho em segundo e Idevaldo Claudino em terceiro.