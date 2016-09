Publicada em 21 de setembro de 2016 às 10:16

A Fiems promove, nesta quarta-feira (21/09), a partir das 18 horas, no auditório do Sesi, em Dourados (MS), o “Encontro com a Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, que vai reunir os candidatos a prefeito Délia Razuk (PR), Geraldo Resende (PSDB) e Renato Câmara (PMDB) para apresentar as demandas do setor industrial para o município, bem como ouvir as propostas deles para a indústria na eventualidade de serem eleitos.

Durante o evento serão entregues aos candidatos um livreto com as propostas do setor industrial para contribuir com o futuro prefeito ou prefeita de Dourados nos próximos quatro anos (2017/2020). A primeira a participar do “Encontro com a Indústria” será a candidata Délia Razuk, às 18 horas, enquanto o segundo será o candidato Geraldo Resende, às 19h15, e o terceiro será o candidato Renato Câmara, às 20h30.

O formato do evento foi idealizado para permitir que cada candidato faça a exposição em separado de maneira objetiva e sem interrupções da plateia. A duração prevista é de uma hora para cada candidato em separado e, encerrada a participação, ele se retira do auditório e o seguinte é chamado, com intervalo de 15 minutos entre um e outro. Com base nas pesquisas eleitorais, foram convidados os três primeiros colocados e a ordem de apresentação dos candidatos será a mesma definida nas consultas feitas junto aos eleitores de Dourados.