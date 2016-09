Publicada em 12 de setembro de 2016 às 14:31

Fiems está com inscrições abertas para Encontro de Negócios Itinerante no Brasil

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems está com as inscrições abertas para o Encontro de Negócios Itinerante no Brasil – Setor Alimentos e Bebidas, que será realizado no próximo dia 18 de outubro, das 8 às 18h30, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). Os empresários interessados em participar podem se inscrever até o dia 15 de setembro pelo email comercioexterior@fiems.com.br, pelo telefone (67) 3389-9150 ou ainda pelo site www.cinms.com.br.

Segundo a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, o evento será no formato de rodada de negócios e contará com a presença de três compradores estrangeiros para os quais as empresas sul-mato-grossenses poderão apresentar os seus produtos. “O Encontro é uma realização do CIN da Fiems em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)”, informou.

Ela acrescenta que o Encontro de Negócios Itinerante no Brasil – Setor Alimentos e Bebidas busca fomentar a geração de negócios e promover as exportações e a internacionalização das empresas participantes, além de divulgar as empresas participantes e seus produtos. “O evento servirá para a inserção competitiva no mercado internacional por meio de viabilização de agendas comerciais com compradores estrangeiros. Esses compradores que estarão no evento terão perfis que se encaixem nas atividades dos produtores, fabricantes e exportadores da nossa região”, detalhou.

Fernanda Barbeta explica que o diferencial do evento é a busca por compradores que se interessem pelo mercado sul-mato-grossense. A iniciativa está sendo realizada por região e no Centro-Oeste os Centros Internacional de Negócios que vão participar são os de Goiás e Mato Grosso do Sul, no Norte, os CINs participantes são os do Amazonas e do Pará, enquanto no Sudeste será o CIN de Minas Gerais.

Serviço – Mais informações e inscrições pelo email comercioexterior@fiems.com.br, pelo telefone (67) 3389-9150 ou ainda pelo site www.cinms.com.br