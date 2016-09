Publicada em 20 de setembro de 2016 às 07:04

Durante o evento “Encontro com a Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, realizado nesta segunda-feira (19/09), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou aos candidatos a prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB), cinco propostas do setor industrial para fortalecer as indústrias já instaladas no município e atrair novos empreendimentos. As demandas apresentadas foram baseadas em cinco pilares: incentivos fiscais, zoneamento industrial, PPPs (Parcerias Público-Privada), Ecopontos e alvarás e licenciamentos.

Segundo Sérgio Longen, esses encontros com os candidatos a prefeito de Campo Grande foram importantes para que as demandas do setor industrial fossem identificadas por eles e, dessa forma, acabassem assumindo o compromisso de atendê-las. “Nós vamos cobrar os compromissos assumidos com os empresários industriais, pois entendemos que as propostas apresentadas atendem as necessidades da indústria campo-grandense”, declarou ao fim do evento, lamentando a ausência do prefeito e candidato à reeleição pelo PP, Alcides Bernal.

O presidente da Fiems reforçou que a realização do “Encontro com a Indústria” foi elaborada porque o setor busca andar na contramão da crise e a melhor foram de se fazer isso é a construção de parcerias com o Executivo municipal. “Consideramos de extrema importância essa união, pois nós não podemos mais aumentar os nossos gargalos, mas sim solucioná-los. Hoje, chegamos muito próximos de 91 mil pessoas desempregadas na nossa Capital e somente por meio de parceria que estamos construindo com os candidatos na esperança de que, aquele que for eleito, possa nos ajudar nesse sentido”, pontuou.

Sérgio Longen destacou que o objetivo final do evento é a construção de um ambiente capaz de trazer de volta para Campo Grande as empresas que serão capazes de absorver essa massa desempregada. “Esse é o grande desafio: criar condições para que possamos empregar esses trabalhadores, trazendo a tranquilidade para a nossa sociedade. Estamos propondo parcerias e não simplesmente cobrando soluções aos candidatos, estamos criando projetos inovadores para que o município se organize e crie ações para a atração de indústrias. Nós queremos voltar a ter a nossa Capital liderando a capitação de investimentos, pois temos as condições ideais, temos as pessoas em condições de serem qualificadas e precisamos é de mais velocidade da Prefeitura na concessão de alvarás e licenciamentos”, afirmou.

As propostas

Na parte de incentivos fiscais, a Fiems propôs a criação de um novo modelo para o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social com normas claras e modernas, em que, na própria lei, por exemplo, o empresário interessado em investir na Capital, já conheça as regras e os incentivos. “Importante também é a formação do conselho de desenvolvimento ser tripartite constituído pelos trabalhadores, entidades empresariais e o poder municipal, pois, desse modo, o novo programa será capaz de trazer grandes benefícios à cidade, como, por exemplo, a geração de empregos”, disse o presidente da Fiems, lembrando que Campo Grande tem hoje 91 mil desempregados.

Já na parte de zoneamento industrial a proposta é adequar a legislação para que a Prefeitura possa garantir segurança jurídica para as empresas instaladas nas áreas industriais e, com relação à liberação da construção de residências próximas às áreas de produção, que os proprietários, compradores ou investidores desses imóveis tenham documentado em alvará, que estão em área industrial/comercial e, portanto, sujeitos a transtornos, tais como barulho, intensa movimentação de 24 horas por dia, entre outros. Na parte das PPPs, a Fiems sugere a apresentação de um projeto de lei para instituir esse modelo em que a Prefeitura, as entidades de classe e os empresários possam avançar em áreas de atuação de interesse mútuo, tais como a criação de creches, esgoto coletivo e energia de mercado livre.

A quarta proposta da Fiems é a apresentação de um projeto de lei nos moldes de PPPs criando os Ecopontos (locais destinados a receber os resíduos) previamente identificados, tais como plástico, papéis e derivados, serragens, entre outros. “Nesses Ecopontos, as empresas parceiras fariam a coleta para a reciclagem e os depositários dos resíduos receberiam bônus que seriam transformados em créditos compensatórios, como, por exemplo, para pagamento de IPTU, ISS e outras taxas municipais”, detalhou Sérgio Longen.

A quinta e última proposta do setor industrial para os candidatos a prefeito solicita que todo projeto de obra protocolado na Prefeitura tenha um responsável técnico, que assina as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica), e, dessa forma, esse profissional também seria responsável por todo esse processo, do ato do protocolo até sua conclusão. “Assim que protocolado qualquer projeto dessa natureza, os impostos e taxas municipais deverão ser pagos de imediato. Neste caso, o próprio protocolo e os comprovantes de pagamento já serão válidos como alvará para início dos trabalhos na obra. Dessa forma, a liberação do habite-se só poderá ocorrer quando a obra atender 100% da legislação vigente para estes casos”, detalhou o presidente.

Marquinhos Trad

O candidato do PSD a prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi o primeiro a falar para os empresários e destacou que a iniciativa da Fiems é bem-vinda por apresentar aos postulantes à Prefeitura as demandas do setor industrial do município. “Nós precisamos da participação efetiva da Fiems nas questões de relevância em nosso município e, por isso, pretendemos acatar a primeira proposta do setor industrial de alterar a política de concessão de incentivos. As decisões tomadas no conselho de desenvolvimento precisam ser seguidas pelo prefeito, pois partem de um corpo técnico que sabe exatamente o que bom para a economia da cidade. A primeira coisa que iremos fazer é firmar a paz entre Executivo e Legislativo, já que a falta de união gera números altos como os 34 mil trabalhadores desempregados. Ninguém conhece melhor a geografia industrial do que vocês, empresários do setor e, por isso, quero trabalhar com a ajuda da Fiems e apoiar o setor industrial. Devemos caminhar de mão dadas e não de costas um para o outro”, afirmou.

Em relação ao zoneamento industrial, Marquinhos Trad ressaltou que o convívio é muito importante e a situação de insatisfação entre indústria e população deve ser resolvida dentro da Prefeitura. “A falta do cumprimento das regras estabelecidas gera intranquilidade para todos e não vejo nenhum contratempo em relação a adequação da legislação”, pontuou. Já sobre as PPPs ele falou que toda parceria é saudável, principalmente, quando traz para o bem comum.

“Estive no Núcleo Indústria de Indubrasil e todas as mães me questionaram sobre a falta de creche. Isso é um problema que vem se arrastando desde outras gestões. Então, precisamos ter um projeto de lei, a minuta dele precisa unir o município, as entidades de classe e os empresários para que nós possamos avançar em um interesse mútuo”, analisou, prometendo que, caso seja eleito, buscará parcerias com o setor privado, levando melhorias para a indústria que vai investir e para as famílias que moram por lá. “Essa parceria nos interessa muito e nós devemos caminhar de mão dadas”, assegurou o candidato.

Sobre a criação de Ecopontos, ele informou que Campo Grande nasceu entre um rio e 33 córregos, sendo que 70% já estão assoreados e, por isso, ocorrem dos pontos de alagamento na cidade. “Essa proposta dos Ecopontos é uma ideia que dá para amadurecer bastante e vai privilegiar toda a sociedade. É um ponto que a gente pode amadurecer”, declarou. A respeito das concessões de alvarás e licenciamentos, Marquinhos Trad garantiu celeridade, pois entende que dessa forma trará benefícios para os empresários e para a própria Prefeitura.

“Essa proposta vai gerar mais tributos para a cidade e, por isso, entendo que secretários municipais devem ser técnicos e não fruto de indicações políticas sem embasamento. Na nossa gestão nós vamos colocar pessoas que entendem do assunto. Essa proposta interessa ao município e a todos nós. Campo Grande precisa de um choque de gestão. Gestão eficiente e de alto nível. Eu espero contar com a ajuda e parceria de vocês para administrar essa cidade”, finalizou o candidato do PSD.

Rose Modesto

A candidata do PSDB, Rose Modesto, foi a segunda a falar aos empresários e ressaltou que a iniciativa da Fiems é louvável, principalmente, pelo momento difícil pelo qual passa Campo Grande. “Por isso, acredito que essa proposta de alteração da política de concessão de incentivos fiscais tem o objetivo de ajudar Campo Grande a avançar. Concordo com a proposta, acredito que o caminho que nós temos de buscar para facilitar cada vez mais as empresas é sempre bem-vindo. Nós precisamos de fato tirar essa burocracia que não leva a nada. Tudo aquilo que foi pactuado com gestões passadas infelizmente não aconteceu e eu tenho andado com pessoas da área empresarial e infelizmente a gente percebe isso. Na minha opinião tem que mudar a lei, rever e pontuar, esse é o caminho para trazer novos investimento com segurança. Se estamos pensando no desenvolvimento de Campo Grande, acredito que ninguém vai ficar contra, pois a proposta vem completa”, analisou.

Com relação à proposta de zoneamento industrial, ela disse que a sua preocupação está na questão do plano diretor da cidade que está sendo discutido por poucas pessoas. “Tenho conversado com os vereadores, pois esse plano vai passar pela Câmara e solicitei a eles que tenham muito cuidado em aprová-lo. Campo Grande tem muitos espaços vazios, então precisamos de projetos que podem ser importantes para movimentar nossa economia. Então me preocupa demais a questão da legislação, as leis que já existem de fato devem ser cumpridas e nós não vamos fazer diferente. Nós não teremos dificuldade de poder rever essa legislação. A Prefeitura tem essa responsabilidade, de quando for trabalhar com expansão residencial que de fato possa deixar bem informada as pessoas que querem investir nessas áreas”, garantiu.

Sobre o modelo de PPPs, Rose Modesto reforçou que, mais do que nunca, Campo Grande precisa de algo moderno e a proposta da Fiems atende uma necessidade atual do município. “Pelo menos 92% do Orçamento da Prefeitura está comprometido com a máquina pública e essas PPPs podem ser a melhor solução para avançar em alguns pontos. No caso da falta de creches, a mulher moderna teve de ir para o mercado de trabalho e muitas desejam ir, mas não podem porque a falta de condições, em especial a falta de creches, as impendem. Se nós não sentarmos para conversar com nós não vamos caminhar”, destacou, completando que vê nada que impeça a Prefeitura de firmar PPPs nesse sentido.

A respeito dos Ecopontos, a candidata falou que há dois pontos importantíssimo na proposta: dará uma contribuição enorme para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população e vai fomentar o setor de reciclados. “Penso que essa proposta vai tirar o catador das ruas e oferecer novas oportunidades. Acredito que vai ajudar muito a cidade. Essa proposta deve ter um estímulo sim para as pessoas, mas precisamos pensar de que forma isso será feito. Não vejo motivo de a gente não avançar. Me comprometo na busca do caminho certo e deixar isso bem definido com a sociedade”, assegurou.

Rose Modesto ressalta que a burocracia na concessão de alvarás e licenciamentos é um dos pontos que deixa o setor mais desmotivado. “Todos reclamam disso, dessa burocracia. Dos cinco pontos que vocês colocaram aqui, nós garantimos iremos sentar juntos para avaliar o crescimento do setor. Nós estamos falando de crescimento e desenvolvimento. Com a minha experiência nos legislativos, nós vamos avançar. Pode ter a tranquilidade que nós vamos buscar o caminho técnico certo e eu sei que o pensamento tem que ser outro. Nós precisamos mudar. Campo Grande precisa de uma gestão que seja feita por meio do diálogo. Investindo primeiramente em áreas que precisam ser priorizadas. Quero dar tranquilidade a todos presentes e dizer que nós não vamos conseguir tocar sozinhos. Nós precisamos caminhar com vocês. A nossa responsabilidade é enorme. Nós estamos aqui firmando um compromisso com cada uma dessas pautas”, finalizou.