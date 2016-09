Publicada em 8 de setembro de 2016 às 14:21

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems encerra, nesta sexta-feira (09/09), as inscrições para a missão empresarial à Feira Sial, que será realizada de 16 a 20 de outubro, em Paris, na França. Os empresários interessados podem garantir presença pelo telefone (67) 3389-9150 ou pelo email comercioexterior@fiems.com.br.

Segundo a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, trata-se da maior exposição em alimentos e bebidas do mundo. “Os empresários interessados em importar, exportar, estabelecer parcerias e se atualizar em novas tendências mundiais no segmento não podem perder essa oportunidade ímpar”, declarou.

Maior do mundo

O evento é o maior do mundo em segmento e promete ampliar, melhorar e inovar os negócios dos empresários do setor por meio do conhecimento de novas tendências e tecnologias. “A feira impulsiona a busca pela qualidade, diferenciação e inovação no setor, por ser um dos maiores eventos do segmento”, garantiu Fernanda Barbeta.

As últimas edições do evento reuniram mais de 12 mil expositores e mais de 300 mil visitantes. “A feira é um potencial para o estabelecimento de contatos e parcerias internacionais e é mais uma oportunidade de os empresários buscarem inovação dos seus negócios”, ressaltou a gerente do CIN da Fiems.

Em sua última edição, realizada no ano de 2014, o evento reuniu mais de 6.500 expositores em 21 áreas de exposição, mais de 155.000 visitantes de 194 países e 104 países representados. A feira tem a finalidade de levar inovação, tecnologias, tendências de novo produtos e novos negócios aos seus participantes.

Benefícios

Os empresários que participarem do evento, que atualmente é o maior do mundo gastronômico, terão acompanhamento técnico, circuitos guiados, visitas técnicas, facilidades logísticas, guia do participante, catálogo bilíngue e ingresso para a feira e muitos outros benefícios.

A Feira Sial abrange os segmentos de panificação e confeitaria, bebidas, carnes, lácteos, produtos delicatessen, produtos congelados, frutas e vegetais, produtos gourmet, produtos de mercearia, suplementos alimentares, produtos semi-processados, ingredientes e soluções de outsourcing, produtos orgânicos, aves, frutos do mar, produtos enlatados e em conserva, vinhos, e equipamentos e tecnologias.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas com a equipe do CIN da Fiems por meio do email comercioexterior@fiems.com.br ou pelo telefone (67) 3389-9150.