Publicada em 2 de setembro de 2016 às 07:50

‘Nocturnal Animals’ é o grande nome da mostra nesta sexta-feira

A 73ª Mostra Internacional de Cinema de Veneza destaca nesta sexta-feira (2) o segundo filme do estilista Tom Ford, “Nocturnal Animals”, na mostra competitiva.

O longa, que conta com Jake Gyllenhaal, Amy Adams e Michael Shannon, fala sobre a trama entre Susan Morrow, seu marido Hutton Morrow e o ex-companheiro de Shannon, Edward Sheffield, com o qual a mulher não tem contatos há anos.

Ford estreou já em Veneza em 2009 com o filme “A single man”, que rendeu o prêmio de melhor ator para Colin Firth. Agora, sua segunda obra também está na lista de concorrentes ao Leão de Ouro.

Além do filme do diretor e estilista, também será apresentada a restauração da obra “Dawn of the Dead – Zombi”, o clássico de horror do cinema culta dirigido por George A. Romero.

Também será exibido, fora da disputa, o filme “The Bleeder” de Phillippe Falardeau, onde o ator Liev Schreiber – que receberá o prêmio “Persol Tribute to Visionary Talent Award” – interpreta Chuck Wepner, o pugilista/vendedor que inspirou o personagem “Rocky Balboa”.

Da AnsaFlash