Publicada em 1 de setembro de 2016 às 09:16

O brasileiro Felipe Massa surpreendeu e anunciou nesta quinta-feira (1) sua aposentadoria das provas de Fórmula 1 a partir da próxima temporada. O piloto, que está atualmente na Williams, deixa assim a categoria após cerca de 14 anos.

Massa afirmou que fez o anúncio em Monza, na Itália, porque “esta é minha segunda pátria, um lugar maravilhoso” e também porque “[Michael] Schumacher anunciou sua aposentadoria aqui, há 10 anos, e me deu a oportunidade de ficar na Ferrari”.

Aos 35 anos, o brasileiro chorou durante a conversa com os jornalistas e lembrou de momentos importantes de sua carreira, como a estreia pela escuderia italiana, a perda do título mundial por um ponto em 2008 e o grave acidente que sofreu em 2009, quando uma mola do carro de Rubens Barrichello atingiu seu capacete.

“Estou muito orgulhoso da minha carreira, foi mais do que eu poderia esperar. É uma honra terminá-la em um time maravilhoso”, disse ainda o piloto que foi aplaudido pelos presentes.

Seu atual companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, elogiou Massa através das redes sociais. “Parabéns pela sua grande carreira. Grande companheiro de equipe, pessoa e piloto.

Vamos aproveitar o fim de 2016”, escreveu.

A chefe da equipe, Claire Williams, também elogiou a postura do piloto. “Eu gostaria de agradecer Felipe por todo seu trabalho duro. Eles sempre será parte da família Williams”, destacou.

Durante sua longa carreira na F1, Massa acumula 11 vitórias, 16 pole-positions, 41 pódios e o vice-campeonato em 2008. O brasileiro passou pelas equipes Sauber, Ferrari e Williams, disputando 242 corridas desde 2002. Sua primeira vitória foi pela escuderia italiana, em 2006 no GP da Turquia, e a última também foi pela Ferrari, o Grande Prêmio do Brasil em 2008.

A saída de Massa também marca o fim da era dos brasileiros que venceram corridas na Fórmula 1, sendo o último piloto do país a conquistar vitórias na categoria. Felipe Nasr, que está na Sauber, não tem chances reais de conquistar vitórias com o atual carro da equipe.

Da AnsaFlash