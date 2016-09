Publicada em 12 de setembro de 2016 às 18:02

Serviço já reconhecido pela clientela pela qualidade, a Certificação Digital oferecida pela Fecomércio também possibilita a comodidade da assinatura eletrônica de documentos por meio de dispositivos móveis.

É o Mobile ID Certisign um serviço de Identificação Forte que por meio do Certificado Digital ICP-Brasil permite a autenticação do usuário e assinatura de documentos no meio eletrônico, através de dispositivos móveis, com validade jurídica.

“O uso do certificado digital em dispositivos móveis ou Mobile garante segurança e agilidade, possibilitando o uso do dispositivo para assinatura digital feito em qualquer local e em tempo real”, explica o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo.

O Mobile proporciona a todas as empresas, que oferecem serviços eletrônicos ou que querem migrar seus processos do físico para o digital, benefícios como identificação inequívoca do cliente/funcionário, conveniência e reconhecimento das transações e como resultado a redução de fraudes e de custos, por meio da mitigação de riscos, e agilidade nos processos.

Saiba mais sobre as modalidades de Certificação Digital oferecidas pela Fecomércio MS clicando aqui

Serviço – Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3311-4300.