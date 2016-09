Publicada em 19 de setembro de 2016 às 09:06

Policiais espanhóis encontram no último domingo, 18, os restos de uma família de brasileiros que aparentemente foram mortos em um acerto de contas no povoado de Guadalajara, a cerca de 60 km da capital, Madri. O pai e a mãe, de cerca de 40 anos, foram esquartejados. Os filhos, duas crianças, de cinco e um ano, estavam com os corpos completos. Todos foram colocados em sacos de lixo.

Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar as vítimas, mas acredita-se que sejam brasileiras por conta de documentos encontrados próximos aos corpos.

Calcula-se que os corpos tenham sido encontrados após cerca de um mês do assassinato, quando um vizinho se queixou do mau cheiro que vinha do local. Investigadores espanhóis recolheram amostras de DNA para conseguir identificar as vítimas e trabalham com a hipótese “de um ajuste de contas levado a cabo por assassinos profissionais” ligados ao narcotráfico.

Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol “El País”, o estado da casa onde se encontravam (quase vazia) indica que a família estava em fuga.

Da AnsaFlash