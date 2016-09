Publicada em 19 de setembro de 2016 às 16:20

“Investe-se bilhões em tecnologia e o cara derruba um avião porque tinha depressão. Onde está o treinamento humano?”

Um personagem cada vez mais presente nos dias atuais: O pessimista. Este personagem da vida real que nós chamamos de profeta do caos. Nunca vi tanta gente desmotivada. Enquanto as melhorias em termos de tecnologia são visíveis, o ser humano não evolui no mesmo padrão. Isso porque o pessimista é um acomodado e como tal, tem dificuldade de mudar.

Mas esse perfil, não combina em plena “era digital e de qualidade” e nós temos que detonar alguns conceitos. Pensamento negativo somatizado cria uma energia que é extravasada no plano das relações. O espírito valente de campeão está em todas as pessoas. O que falta é criar um clima de motivação.

Quando não tem solução, fique quieto. Não fale em problemas. Encha as pessoas de inspiração com exemplos e mantenha a motivação em pé, mantenha o astral. A linguagem negativa é um dos piores males, que resulta em atos e em reflexos igualmente negativos.

O corpo somatiza o que o pensamento alimenta. Quem pensa que é um derrotado, de fato já o é. Outro lado, um chefe que dá bom dia à equipe quando chega na empresa é capaz de contagiar positivamente o ambiente, da mesma forma como os vendedores que oferecem um sorriso aos clientes conseguem melhores resultados, e a custo zero, já que sorrir é de graça.

O sucesso começa pela intenção das pessoas, e as quatro características dos bem-sucedidos na vida são: ter metas definidas, ter pensamento positivo, ser motivado e ter elevada autoestima.

Para fomentar o pensamento positivo, os ingredientes são: gentileza, humor, elogio e comunicação positiva. Assim, devemos levar em consideração algumas instruções que podem valer para a vida toda. Por exemplo, grandes amores e conquistas envolvem grande risco. E quando você perder, não perca a lição. Respeite a si mesmo e aos outros.

Lembre-se que não conseguir o que você quer é algumas vezes um grande lance de sorte. Outro exemplo é não deixar uma disputa por questões menores como ferir um grande amigo. E quando perceber que cometeu um erro, tome providências imediatas para corrigi-lo.

Abra seus braços para as mudanças, sem abrir mão de seus valores. O silêncio é, em algumas vezes, a melhor resposta. Uma atmosfera de amor em sua casa é o fundamento para sua vida. Em discordância com a família, trate apenas da situação corrente, do momento, do presente. Não levante questões passadas.

E, finalmente, o melhor relacionamento é aquele em que o amor mútuo excede o amor que cada um precisa do outro. Julgue o seu sucesso por aquilo que você teve que abrir mão para consegui-lo. Como disse o Dalai Lama “eu também sei que os sonhos realmente se realizam e você tem os meus melhores votos e intenções para que assim seja”.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

