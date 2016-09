Publicada em 20 de setembro de 2016 às 13:20

A derrota do Internacional nesta segunda-feira foi ainda mais dolorida ara o elenco colorado. Em um duelo direto contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu do América-MG por 1 a 0 com um gol de ombro marcado por Michael, aos 45 minutos do segundo tempo.

Após o duelo, o volante Fabinho não encontrou palavras para definir o momento do Inter, mas pediu para que o time não desistisse do Brasileirão. “Não tem sentimento, não tem explicação, tomar um gol desse jeito nas circunstâncias que foram. A única coisa que a gente pode fazer é não desistir”, disse o colorado.

“É uma fase, é uma fase que todo mundo passa no futebol. Como eu falei, a gente só não pode desistir. O sentimento que nós temos é o pior possível. Só nós podemos sair desta situação”, completou.

O próximo desafio do Internacional será contra o Atlético-MG, terceiro colocado, no estádio Independência, ás 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Da Gazeta Esportiva