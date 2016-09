Publicada em 6 de setembro de 2016 às 08:40

A estilista Fabiana Milazzo é a responsável por looks do figurino de Claudia Leitte em sua décima turnê solo, Corazón Tour. Ao todo, quatro produções foram desenvolvidas por Claudinha e Fabiana em conjunto, após alguns encontros. Para produção dos itens, do processo criativo à confecção foram cinco meses.

Claudia escolheu uma jaqueta de neoprene off white bordada em pedrarias que faz parte da coleção de Inverno 17 da marca, uma jaqueta jeans que para a ocasião foi customizada com a imagem da cantora nas costas. Outro destaque é o conjunto de mini saia e top cropped em tons nude com transparência.

Com a frase “We can make a difference”, uma t-shirt foi produzida especialmente para a turnê e também será comercializada pela marca. A cantora é a madrinha do “Mulheres de Renda”, projeto idealizado por Fabiana Milazzo em parceria com a ONG Ação Moradia. A iniciativa busca fortalecer vínculos familiares entre mães e filhos, sem esquecer da necessidade substancial de gerar renda para esta família, por isso qualifica profissionalmente estas mães por meio do curso de bordados em pedrarias, customização de roupas e empreendedorismo comunitário.

Da Assessoria