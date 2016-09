Publicada em 15 de setembro de 2016 às 07:28

Turistas italianos viajavam na embarcação

Ao menos uma pessoa morreu e mais de dez ficaram feridas após uma explosão em uma balsa que viajava entre Bali e Lombok, na Indonésia, nesta quinta-feira, dia 15.

De acordo com informações preliminares, as vítimas fatais tratam-se de uma mulher de nacionalidade indonésia e uma turista holandesa. Outros relatos falam de uma vítima alemã.

Ainda não está claro se algum italiano está entre os feridos.

Cerca de 40 pessoas viajavam na embarcação, entre passageiros e tripulação, no momento do incidente.

As causas da explosão ainda não foram apuradas, mas as autoridades locais não acreditam que tenha sido causada por uma bomba e trabalham com a hipótese de um curto circuito.

Não é a primeira vez que um acidente do tipo é registrado na região, que é muito procurada por turistas de todo o mundo.

Da AnsaFlash