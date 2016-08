Publicada em 1 de setembro de 2016 às 09:11

Expandir o ensino técnico profissionalizante da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul é ofertar um futuro de oportunidades às pessoas. A afirmação é do governador Reinaldo Azambuja, que, junto da secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, participou na quarta-feira (31) à noite do lançamento de 1.050 vagas em cursos técnicos na área da saúde.

Inéditos, os cursos técnicos em Análises Clínicas, Agente Comunitário de Saúde, Enfermagem, Gerência de Saúde e Auxiliar de Saúde Bucal serão oferecidos inicialmente em nove municípios (Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas). As atividades serão ofertadas gratuitamente para alunos que concluíram o ensino médio regular. As primeiras turmas já foram fechadas e, junto de parceiros, o Governo do Estado assegurou o estágio profissional supervisionado em postos de saúde e em unidades da Cassems.

“Esse trabalho em parceria com prefeituras e entidades é o caminho para nós fortalecermos o ensino técnico profissionalizante em diversas áreas, dentro da lógica de desenvolvimento, oferecendo qualificação, treinamento e conhecimento”, destacou Reinaldo. Segundo ele, os cursos na área da saúde atende demanda da sociedade. “Somando as 1.050 vagas, são mais de 12 mil oportunidades no ensino técnico profissionalizante de Mato Grosso do Sul”, completou.

Conforme a secretaria Maria Cecília, o ensino técnico na Rede Estadual de Ensino do Estado existe desde 2005 e a expansão da modalidade é uma das metas do Plano Estadual de Educação. “Com esses novos cinco cursos, o Estado oferece 33 opções de ensino técnico em nove eixos tecnológicos, em 51 municípios”, afirmou.