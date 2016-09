Publicada em 10 de setembro de 2016 às 11:34

A introdução de sementes transgênicas na agricultura brasileira ocorreu no fim da década de 90 como alternativa para evitar o ataque de doenças e pragas às plantações. Décadas se passaram e, no entanto, produtores preocupam-se com a resistência cada vez maior dos insetos e buscam outros meios para a manutenção da lavoura sem o uso de inseticidas. Nesse aspecto, o controle biológico é apontado com uma das alternativas e uma política de uso em Mato Grosso do Sul será debatida entre os dias 13 e 15 de setembro, em Campo Grande (MS).

O “I Workshop sobre controle biológico de pragas e doenças que impactam a agropecuária do Estado de Mato Grosso do Sul” é realizado pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Fundação MS, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect).

De acordo com o professor Ruy de Araújo Caldas, um dos organizadores do evento, é muito importante a adoção de uma política sobre o assunto, principalmente, porque “os produtores procuraram as autoridades estaduais pedindo auxílio tecnológico para reduzir o efeito de pragas e doenças na agropecuária. Assim reuniremos os pesquisadores de todo o País para apresentar experiências e informações sobre a viabilidade e o sucesso de diversas técnicas. Essas informações darão subsídios para a elaboração do Plano Estadual de Controle Biológico de MS”, detalha.

O evento será realizado no auditório da Famasul nos dias 13 e 14 e na Embrapa Gado de Corte, no dia 15. O Workshop é aberto a pesquisadores, técnicos, produtores e acadêmicos de programas pós-graduação nas áreas de Ciências Agrárias, Ambientais, Biotecnológicas, Biológicas e afins. As demandas fitossanitárias das culturas da soja, milho, algodão e cana-de-açúcar estarão em pauta, assim como as florestas plantadas e a zoofitossanidade na pecuária.

Programação

A pesquisadora Ana Carolina Pires Veiga (Fundecitrus) é uma das convidadas para o evento. Ela abordará o “Controle Biológico da Diaphorina citri – caso de sucesso Fundecitrus”. Há alguns anos, a doença grenning dos citros dizimou pomares no interior de São Paulo e gerou uma política específica de combate ao inseto.

Também estarão presentes Rose Monnerat Solon de Pontes (Embrapa-DF) com o uso do Bacillus thuringiensis para controle de pragas e vetores, apresentando o portfólio de controle biológico da Empresa; Adeney de Freitas Bueno (Embrapa-PR) com o controle de percevejos da soja; Cirano José Ulhoa (Universidade Federal de Goiás), que trará aos participantes informações sobre a utilização de fungos; e Antônio Euzébio Goulart Santana (Universidade Federal de Alagoas) com o tema “Utilização de feromônios no controle de Diatrea saccharalis“.

Todos esses temas serão discutidos nos dias 13 e 14 na Famasul. Já no dia 15, na Embrapa Gado de Corte, o evento encerra-se com a elaboração do Plano Estadual de Controle Biológico. Ainda integram os debates, representantes da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf/MS), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

Inscrições

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas. Os interessados, primeiramente, devem cadastrar-se no sistema de eventos da Embrapa (http://bit.ly/2ccTAJ4). Após o cadastro, efetuar a inscrição no portal do Workshop (http://hidra.cnpgc.embrapa.br/wcb2016/).

Serviço:

I Workshop sobre controle biológico de pragas e doenças que impactam a agropecuária do MS

Data : 13, 14 e 15 de setembro

Locais : Famasul (Rua Marcino dos Santos, 401, Bairro Chácara Cachoeira) e Embrapa Gado de Corte (Avenida Rádio Maio, 830, Zona Rural)