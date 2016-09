Publicada em 14 de setembro de 2016 às 12:05

“Eu estava perdida, mas hoje sou outra pessoa”, conta formanda do Qualifica

Murilo entrega certificado para 450 pessoas e garante que sai feliz da prefeitura por ter feito tudo o que planejou para Dourados

A administração do prefeito Murilo realizou na tarde de terça-feira (13) o sonho de mais 450 pessoas e, consequentemente de suas respectivas famílias, ao entregar o certificado de conclusão de vários cursos de formação, através do Qualifica Dourados/Pronatec. São cursos que capacitam pessoas gratuitamente para o mercado de trabalho, oferecendo a oportunidade de emprego ou mesmo de atuar de forma autônoma.

O evento aconteceu no Centro de Convenções na presença de mais de 400 pessoas. Entre elas estava Neide Aparecida que fez questão de dar seu depoimento para reforçar a importância desses cursos. Ela contou que estava em uma situação bastante delicada. Sem o marido, com filhos para criar, se sentiu perdida, humilhada e felizmente foi acolhida pelo Cras do Cachoeirinha onde começou a retomar sua vida.

Quando surgiram os cursos ela foi uma das primeiras a se inscrever. Acabou fazendo curso de alimentação, chinelos e informática, por conta de sua determinação. “Hoje a minha vida mudou completamente. Sou outra pessoa”, disse a mulher, bastante emocionadas. Ela declarou ainda que faz chinelos e vende. É isso que garante o sustento de sua família.

Assim como ela estão Nadiele da Silva que fez curso de pintura em tecido; Hilda Duarte que fez de artesanato indígena, Iracema da Silva, que fez oficina de feltro e muitas outras. São mais de 7 mil pessoas formadas desde 2011, o que faz de Dourados, como relatou Terezinha Cândido, da Famasul, o município que mais oferece curso de qualificação em Mato Grosso do Sul. Além disso, como informou a Secretaria de Assistência Social, Ledi Ferla, todos com mais de 70 por cento de presença.

O prefeito Murilo, ao entregar mais esses certificados, fez questão de lembrar como eram alguns bairros de Dourados, há cinco anos. Entre eles o Cachoeirinha, onde foi construída a primeira obra de sua administração (uma ponte, apelidada de ponte dos sonhos) e o asfalto; Parque das Nações com asfalto, CCI, Praça e muitos outros. “Em cada região da cidade nós temos uma história pra contar”.

Murilo lembrou ainda das 5 mil casas populares entre entregues, em construção e contratadas; 20 mil lotes sociais; 12 Ceims novos; asfalto em praticamente 80 por cento da cidade, escolas e muito mais. “É isso que vale a pena porque vocês não foram excluídos e sim, preparados para ter uma melhor qualidade de vida. É isso que queríamos pra vocês”, disso o prefeito destacando que “quando se faz gestão é para todos e quando se faz política é só para alguns”, finalizou.

O programa “Qualifica Dourados”, foi criado pelo prefeito Murilo em 2011 e é dirigido pela Secretaria Municipal de Assistência Social que tem parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Senac (Serviço Nacional do Comércio). Entre os cursos realizados e oficinas em todos os bairros, já foram oferecidos este ano, pelo menos 34 cursos diferentes na área de alimentação, produção, artesanato, informática, entre outros. Cada curso ofereceu de dez a 20 vagas, gratuitamente.

A solenidade de entrega dos certificados na terça-feira foi prestigiada por vários convidados entre eles o diretor do Sindicato Rural de Dourados, José Tarso Moro da Rosa, a gerente do Senac Dourados, Lucélia de Almeida Castro, a diretora da Famasul, Terezinha Cândido e a Secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Elizabeth Salomão.