Publicada em 12 de setembro de 2016 às 16:46

Tendo, em outras oportunidades, passado por vários momentos difíceis e mesmo por outras crises econômicas entendo cada vez mais que não se aprende a fazer gerenciamento de crises sem passar por crises.

Ironicamente, o momento atual do Brasil poderá ser a experiência mais prática e dolorosa de que já vivemos até agora.

Estivemos, até agora, numa grande crise de imagem do país, de falta de credibilidade, interna e inclusive internacional.

A pauta da mídia tem sido nos últimos tempos assuntos de política, de corrupção e tudo desembocando numa crise econômica e social sem precedentes.

Podemos até discutir se o mundo está sendo justo conosco ou não, mas, o fato é que os mesmos que aplaudiram hoje estão sofrendo as consequências, percebendo que o mocinho virou vilão.

Esperamos estar mais bem preparados de agora em diante, com mais conteúdo quando o tsunami passar. Nós temos talento, somos perseverantes e ainda temos toda uma vida pela frente.

Nos dias de hoje, as pessoas não compram você pelo que você vende de você mesmo, mas sim pelo que você faz e entrega.

Aceitemos ou não, mas títulos, currículos e medalhas não têm mais valor como antigamente. Talvez até nos faça dar um pouco mais de consideração por quem está na nossa frente, pode até nos incentivar a dar dois minutos a mais de atenção em vez do um minuto tradicional, mas, apenas isso, nada mais.

O importante é o conteúdo e valor que você entrega. Seja generoso e as pessoas serão generosas com você.

Pense nisso, tenha uma boa semana, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior. Colunista da Jovem Pan.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler