Publicada em 9 de setembro de 2016 às 11:24

Os estudantes dos campi Aquidauana, Corumbá e Ponta Porã do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) conquistaram 22 prêmios na II Feira de Ciências e Engenharias da Universidade Federal da Grande Dourados (Fecen/UFGD).

A delegação do IFMS contou com a participação de 36 estudantes que apresentaram projetos de Edificações, Educação Física, Informática, Filosofia, Metalurgia e Química durante o evento, realizado entre 29 de agosto e 02 de setembro em Dourados.

O campus que recebeu mais prêmios foi Aquidauana, com 16 no total. Os estudantes conquistaram o 1º lugar no Ensino Superior, com o projeto “Desenvolvimento de um aplicativo para o auxílio e acompanhamento de treinos musculares”, elaborado por Gabriel Pinheiro, do superior de Sistemas para Internet, e o 1º lugar na categoria Ensino Médio, com o trabalho “Projeto de Rede Estruturada do laboratório de informática da Escola Carlos Drummond de Andrade no Município de Anastácio/MS”, das estudantes Laira Stéphanie Borges e Thamires Dutra, do técnico em Informática. O projeto também foi credenciado para Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

O trabalho “SOS Protein: Recurso didático para o ensino de proteínas em cursos técnicos integrados”, dos estudantes Maria Isabela Arruda Santana e Yuri Prando Gomes, conquistou o 2º lugar no Ensino Médio e a credencial para participar da Mostra Brasileira e Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec).

Outros campi – Ponta Porã recebeu três prêmios. A estudante Giovana Billig de Jesus foi a mais bem classificada com o projeto “GigaFire: sistema de prevenção de chamas em colheitadeiras”, que conquistou o 1º lugar em Ciências Agrárias.

Corumbá também conseguiu três prêmios. Um deles com a estudante Iasmin da Silva Ferreira, que garantiu o 2º lugar em Ciências Sociais Aplicadas com o projeto “Anorexia e Bulimia: Um segredo da adolescência”.

“A ideia é criar um site em que as pessoas vítimas de anorexia e bulimia compartilhem suas experiências. As histórias delas serão reescritas por jovens escritores com um final alternativo que as inspire a enfrentar os problemas”, explica Iasmin.

A estudante, que é bolsista de Iniciação Científica do IFMS, diz ainda que teve a ideia do projeto no ensino fundamental, mas só conseguiu desenvolver a ideia depois que entrou no Instituto. “Recebi incentivo do professor para elaborar o projeto depois de apresentar um trabalho em sala”, disse.

Fecen – Promovida por acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFGD, a Fecen tem o objetivo de incentivar a iniciação científica e inovação tecnológica.

Durante o evento, além das premiações, são ofertados minicursos e palestras aos participantes. A viagem e estadia dos estudantes foi custeada pelos campi em que eles estudam.