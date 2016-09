Publicada em 2 de setembro de 2016 às 14:49

Acontece neste final de semana (03 e 04/09) na Orla da Lagoa Maior em Três Lagoas a 2ª. Etapa do V Circuito Estadual Sub 18 / Sub 20, e 2ª Etapa do XXVII Circuito Estadual de Adulto (Apoio FiE / Fundesporte), com a participação de trinta e quatro duplas, sendo doze nas categorias de base e vinte duas na adulta, representando os municípios de Campo Grande, Corumbá, Antônio João, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Bela Vista, Dourados, Coxim, Miranda, Três Lagoas, Cáceres (MT) e Recife (PE). A fase classificatória acontece durante o sábado e as fases semifinais e finais no período da manhã e tarde de domingo.

As seis duplas com melhor pontuação no ranking estadual feminino e masculino irão representar o estado na etapa do Circuito Nacional que acontece em Campo Grande, no período de 19 a 22 de setembro, no Parque das Nações Indígenas.