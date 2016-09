Publicada em 11 de setembro de 2016 às 07:55

O quadrilátero central de Dourados, formado pelas avenidas Hayel Bom Faker, Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e Weimar Gonçalves Torres, receberão recursos da ordem de R$ 70 milhões do Estado com a revitalização do pavimento de importantes vias da segundo maior cidade de Mato Grosso do Sul. O investimento faz parte do pacote de obras para Dourados anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja, que visitou o município neste sábado.

O pontapé inicial da recuperação da área de grande densidade urbana e concentração de empresas comerciais e de serviços, conforme mencionou o Chefe do Executivo, foi dado com a assinatura da ordem de serviço para execução de um trecho de 17.638 metros quadrados da Avenida Hayel Bom Faker, uma das vias de maior fluxo de veículos e entrada da cidade para quem chega do Sul do Estado. Nessa etapa, o governo investirá R$ 6 milhões com recursos próprios.

Os investidos trazidos pelo governador para Dourados foram destacados pelo prefeito Murilo Zauit e pelo deputado estadual Zé Teixeira, os quais lembraram que os compromissos assumidos por Azambuja com o município, onde obteve expressiva votação nas eleições de 2014, estão sempre cumpridos “de forma criteriosa e honradez”. Teixeira observou que a Assembleia Legislativa tem sido parceira do governo ao devolver recursos do duodécimo para atender os municípios.

Ao autorizar o recapeamento da Avenida Hayel Bom Faker, o governador confirmou o lançamento para o início de 2017 de um pacote de obras em todos os 79 municípios, totalizando cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos, incluindo obras de infraestrutura e saneamento básico, segurança pública e reestruturação da saúde. No setor de esgotamento, somente Dourados contará com recursos da ordem de R$ 110 milhões garantidos pela Sanesul, elevando a cobertura em 97%.

Bairros

Em sua visita a Dourados, Reinaldo Azambuja autorizou a execução da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos bairros (Cachoeirinha (parte), Canaã I (parte), Morada do Salto/Canaã VI (parte), Estrela Hory (parte), Vila Bela (parte) e Jardim Carisma (parte), com investimentos de R$ 4,1 milhões. Recursos de igual valor, oriundos de emenda do deputado Geraldo Resende, vão beneficiar mais oito bairros, cuja obra será lançada após as eleições de outubro.