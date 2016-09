Publicada em 8 de setembro de 2016 às 17:20

A Escola Estadual Reis Veloso oferece vagas para o curso Auxiliar de Saúde Bucal, que terá início dia 19 de setembro. São 30 vagas, os interessados devem ter acima de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 9 e devem ser feitas no site www.matriculadigital.ms.gov.br/matriculadigital/home.aspx e escolher a opção em educação profissional.

Conforme o diretor da Escola, José Carlos Severiano de Souza, o objetivo do projeto é oferecer oportunidades para a comunidade entrar no mercado de trabalho e formar profissionais para atuar como auxiliar dos dentistas nos consultórios e clínicas.

“O curso é importante, pois facilita a entrada no mercado de trabalho e forma mão de obra qualificada. Os candidatos receberão certificados. As aulas acontecerão todas as noites de segunda a sexta e o curso terá uma duração de quatro meses e 80h de estágio”, ressalta José Carlos.

Após a formação, o profissional poderá atuar em clínicas ou consultórios odontológicos, além de serviços de saúde. O auxiliar estará apto para participar de programas de prevenção de doenças bucais, auxiliar em intervenções clínicas odontológicas, na organização do consultório e da agenda de pacientes, no controle de estoques e na manutenção dos instrumentos e equipamentos odontológicos.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Escola Reis Veloso: (67) 3426-2076.