Publicada em 12 de setembro de 2016 às 09:36

Escola do Sesi de Campo Grande leva educação tecnológica à comunidade com oficina de robótica

Crianças e adolescentes participaram, neste sábado (10/09), no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande (MS), de uma oficina de robótica promovida pela Escola do Sesi da Capital em parceria com a loja de brinquedos Ri Happy. A atividade proporcionou ao público um aprendizado lúdico de diferentes áreas do conhecimento por meio da montagem e programação de robôs.

Para o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, a iniciativa é uma oportunidade da comunidade experimentar na prática a metodologia que a educação tecnológica oferece. “É muito bom ver esse engajamento das famílias, a Escola do Sesi está conseguindo o objetivo proposto que é essa integração e também a possibilidade de contribuir com a formação do profissional do futuro”, pontuou.

Conforme a diretora da Escola do Sesi de Campo Grande, Glaucia Campos, além de aprenderem os conceitos básicos da robótica, os participantes também concorreram a uma mensalidade gratuita nos cursos livres de robótica Genius e Líder. “Nós estamos felizes em compartilhar com a comunidade essa possibilidade de ampliação do conhecimento por meio da robótica. Os participantes de todas as oficinas terão a oportunidade de concorrer a uma mensalidade gratuita dos cursos para experimentar mais afundo esse universo da robótica”, ressaltou.

Miguel Costa Flores é aluno da Escola do Sesi de Campo Grande e, hoje, foi convidado para ser monitor da turma Genius durante a oficina. “Achei muito legal auxiliar os participantes, pois não é todo mundo que tem a oportunidade de aprender robótica dentro e fora da sala de aula como nós temos”, destacou. Para a mãe dele, Juliana Oliveira, as crianças tiveram a oportunidade de ver bem de perto o que elas apenas imaginavam ou assistiam em filmes. “É uma novidade, minha filha só vê em televisão e agora está tendo a oportunidade de entender na prática como que funcionam esses mecânicos. A gente percebe que os olhos dela brilham para esta área” falou.

Para o participante Ricardo Martins, a oficina foi mágica foi a primeira vez que ele teve contato com esse tipo de aprendizagem. “A oficina foi bem legal! Muito bom aprender sobre robótica e conhecer novos amigos. A gente montou um robô com pecinhas de lego e isso é genial”, contou. O Gerente da Ri Happy, Fernando do Carmo, falou sobre a importância da parceria com o Sesi. “A nossa parceria só veio a somar, pois um dos valores da Ri Happy é acreditar que o brinquedo contribui para o desenvolvimento emocional e intelectual da criança e a parceria com o Sesi e sua equipe agregou e despertou o conhecimento em forma de brincadeira”, declarou.

