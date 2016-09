Publicada em 21 de setembro de 2016 às 09:28

Entre as ações do Outubro Rosa, estão previstos exames de pele, preventivos, mamografia e ultrassonometria óssea em unidades móveis.

O Outubro Rosa, campanha de conscientização realizada no mês de outubro dirigida à sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, tem um novo padrinho.

O cantor e compositor Erasmo Carlos, um dos protagonistas da Jovem Guarda e do rock brasileiro, anunciou a doação do cachê de show que fará em Campo Grande no dia 6 de outubro para a campanha deste ano, realizada pelo Instituto de Diagnóstico e Prevenção Antônio Morais dos Santos, mantenedor da unidade do Hospital de Câncer de Barretos na Capital, em parceria com a Associação Gestos de Amor.

Entre as ações do Outubro Rosa, estão previstos exames de pele, preventivos, mamografia e ultrassonometria óssea em unidades móveis.

Erasmo Carlos, o Tremendão, é um roqueiro ativo há 50 anos. Mesmo consagrado, com meio século de carreira, continua incansável, realizando shows pelo Brasil inteiro. Recentemente lançou Gigante Gentil, álbum de músicas inéditas com a maioria das composições de sua autoria.

Erasmo Carlos e banda se apresentarão dia 6 de outubro no Diamond Hall. O show começa às 20h. Os promotores do evento esperam reunir um público de 1.200 pessoas. Será um “Buffet show com mesas de oito lugares. Será montada uma estrutura de 2 toneladas de aparelhagem de som e equipamentos de iluminação.

Os ingressos estão disponíveis nas lojas “1/4 Colchões” (Avenida Afonso Pena nº 3.835); Anitta Calçados (Avenida Mato Grosso quase esquina com Ceará); e MR Cat (Shopping Campo Grande). Mais informações pelo telefone (67) 3211 4213 ou no site www.diamondhall.com.br

Preços de mesas compartilhadas:

Setor “A” inteira individual R$ 400 + 1 kg de alimento não perecível. Setor “ B” inteira individual R$ 350 mais 1 kg de alimento. Setor “C” inteira individual R$ 300 mais 1 kg de alimento.

Mesas com 8 lugares: Todos setores – Open Bar e Open Food. Os ingressos serão vendidos no cartão em até 3 vezes. Os alimentos arrecadados serão doados após a hospitais e famílias pobres triadas por entidades assistenciais.

O movimento Outubro Rosa surgiu em 1990, na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Desde então a iniciativa vem se multiplicando em todo o mundo.