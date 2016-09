Publicada em 1 de setembro de 2016 às 16:59

Um dos problemas que mais incomoda pessoas em qualquer parte do mundo, as celulites podem ser entendidas como bolsas de gordura que ficam acumuladas sob a pele, causando pequenas covas em diversas partes do corpo, como coxas, abdômen, nádegas etc. Elas ocorrem devido a uma degeneração do tecido gorduroso com deficiência de circulação, e podem ser caracterizadas pelo surgimento de ondulações e furinhos na pele. Apesar de incômodas, as celulites são muito comuns, principalmente nas mulheres: segundo estudos recentes, cerca de 85% das mulheres com mais de 35 anos têm de conviver com elas. Influências genéticas, muitas horas sentada e escorregões na dieta fazem delas um dos problemas estéticos mais temidos no cotidiano feminino.

As celulites podem ser divididas em três graus distintos, a depender da consistência da pele e da profundidade dos furinhos. No primeiro nível, a celulite aparece apenas quando a pele é pressionada. Já no nível 2, não é preciso nenhum estímulo para notá-las. Por fim, o grau 3 apresenta furinhos largos, profundos e em grande quantidade que podem causar até dores em casos mais graves. A boa notícia é que, atualmente, existem diversos tratamentos e produtos modernos que podem auxiliar a reduzir a celulite de forma muito simples. Estão disponíveis no mercado uma grande quantidade de cremes, sprays, além de outros tipos de tratamento para esse problema tão comum. Vale lembrar que, além desses produtos, também é necessária uma alteração dos hábitos cotidianos, como tomar muita água, fazer exercícios aeróbicos com frequência, reduzir o consumo de açúcar e gorduras etc.

Uma boa dica para tentar reduzir as celulites é investir na conhecida drenagem linfática: indicada para todos os graus de celulite, esse tipo de massagem é voltada para a eliminação dos líquidos acumulados nos tecidos de nossa pele. A partir de movimentos específicos resíduos metabólicos são expelidos, fator que estimula a circulação sanguínea, resultando em um melhor aspecto para a pele. Além disso, a drenagem linfática tem um papel muito importante nas regiões atingidas pela celulite, já que ela ajuda a eliminar pequenos nódulos de gordura que ficam estacionados nos tecidos.

Outro método bastante eficaz para reduzir as celulites é a massagem modeladora. Além de atuar sobre o sistema linfático, esse tipo de massagem atua também sobre as placas de gordura. A massagem modeladora conta com movimentos firmes, rápidos e repetitivos, garantindo que a gordura seja atingida de modo eficaz. Esse tratamento também é indicado para todos os níveis de celulite, desde que o problema esteja associado a gordura localizada.

A radiofrequência é encarada hoje como um dos tratamentos mais eficazes contra a celulite. Esse tratamento estimula a produção de colágeno, diminuindo as traves fibrosas que deixam a pele repleta de furinhos. O funcionamento é simples: o aparelho utiliza radiação eletromagnética que faz as moléculas de água se agitarem, aumentando a temperatura do corpo. Vale lembrar que, apesar da radiação, esse procedimento não traz qualquer prejuízo aos tecidos e à pele. Além disso, a radiofrequência é considerada um dos tratamentos mais duradouras contra celulite dentre os que existem atualmente, justamente por reestruturar o tecido de maneira mais intensa se comparado a outros procedimentos. A radiofrequência é indicada para todos os níveis de celulite, principalmente nos casos em que há flacidez associada.

Por fim, o tratamento a laser também tem se mostrado como um procedimento muito moderno e eficaz no combate às celulites. Para o processo, é aplicada uma anestesia local na região a ser tratada. Por meio de duas pequenas incisões, são inseridas cânulas com a fibra ótica do aparelho. Após esse procedimento, o laser é aplicado, garantindo a destruição da gordura localizado e os septos fibrosos que deixam a pele com um aspecto irregular. Além disso, o tratamento a laser estimula a produção de colágeno, tornando a pele mais firme. A última vantagem é que o processo não é muito demorado: o procedimento inteiro leva cerca de uma hora e meia.