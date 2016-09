Publicada em 21 de setembro de 2016 às 17:24

Em maio, o Poeta Emmanuel recebeu a noticia de que o conjunto de suas obras seria leitura obrigatória para os vestibulares da UFGD. Como todas estavam esgotadas, foi uma corrida contra o tempo iniciar suas reedições. O livro indicado para 2016 é “Cantos de Terra, o primeiro livro impresso do poeta, lançado pela lendária Editora Lira Paulistana em 1981 e que chega nas livrarias nessa semana.

A nova edição, produzida pela editora Letra Livre, traz 23 poemas, entre eles o antológico poema ”Índia velha”.

O fato de suas obras terem sido incluídas no conteúdo das provas do Vestibular deflagrou um grande interesse não só por parte dos estudantes, como também dos professores, estudiosos e intelectuais de todo o Brasil.

Segundo Rita Limberti, que assina o prefácio do livro:

“Cantos de terra. O título deste livro não é Cantos ‘da’ terra, são cantos ‘de’ terra. Se são ‘de’ terra, são da matéria que envolve, absorve e transforma tanto a semente lançada quanto o fruto maduro. A terra é o invólucro da vida em seu nascimento e morte; o elo orgânico de um ciclo que não tem fim. Com toda a materialidade que evoca, “terra” desperta nos corações humanos o sentimento de pertencimento e de origem, de território, de identidade.

‘Canto’ é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa: ela significa ‘emitir sons musicais’. A beleza de seu significado, contudo, está no fato de que o canto é a expressão lírica de um sentimento tão profundo que não basta ser verbalizado; tem que ser cantado, tem que ser poesia. Os cantos de Emmanuel Marinho são seus poemas. São exaltações, declarações, confissões; são lamentos, denúncias, protestos. Todos são de terra: essa matéria cósmica e misteriosa que é a origem e o fim do homem, esse sentimento original que é quase um pecado, na medida em que rompe o trato de ser divino para ser humano. Este livro é telúrico. Não só no nome, mas em sua composição gráfica artesanal: desde suas letras marrons despojadamente dispostas em caixa alta no áspero papel craftcor de terra, à modesta apresentação de seus dados catalográficos. Há uma igualdade surpreendente na forma de apresentação do título, do autor, do ilustrador, da editora, da dedicatória. O livro, em sua materialidade, é a metáfora perfeita da vida e do fazer artístico do poeta: seus poemas são puro artesanato sensorial, esculpido no barro bruto da condição humana, sua lida laboriosa com as palavras são o exercício cotidiano de um engajamento social inato e praticado.”

A noite de autógrafos em Campo Grande acontece dia 23 de setembro (sexta-feira), a partir das 18 horas, na livraria Le Parole – R. Euclides da Cunha, 1126 – Jardim dos Estados.

Biografia:

Emmanuel Marinho nasceu em Dourados/MS. Poeta, ator e educador, é considerado uma das maiores referências da cultura de Mato Grosso do Sul. Com formação acadêmica em psicologia na UNIP e pós-graduado em artes cênicas pela UFRJ, compõe poemas, edita-os em livros e os interpreta no teatro e na música. Publicou os livros: “Ópera 3 (1980)”, “Cantos de Terra (1982/2016)”,”Jardim das Violetras (1983)”, “Margem de Papel (1994)”, “Satilírico (1995)”,”Caixa de Poemas (1997)”,e “Caixa das Delícias (2003)”.Na música, os CDs “Teré (2004)”e “Encantares (2015)”. Com seus espetáculos solos, inspirados em seus poemas, o multiartista excursiona, desde 1994, pelo Brasil, América Latina e Europa, sempre com sucesso de público e da crítica. É membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.