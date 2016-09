Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:35

No primeiro jogo de Tite em território nacional, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Na tarde deste domingo, com o meio-campista Renato Augusto à disposição, o técnico treinou na Arena da Amazônia o mesmo time que bateu o Equador na última rodada.

Poupado dos trabalhos com bola no sábado, o ex-jogador do Corinthians foi utilizado normalmente. Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; William, Neymar e Gabriel Jesus treinaram em campo reduzido como titulares.

Tite armou a equipe reserva com a seguinte formação: Marcelo Grohe (Weverton); Fágner, Geromel, Gil e Filipe Luís; Rafael Carioca, Giuliano e Lucas Lima; Philippe Coutinho, Taison e Gabriel Barbosa. Diferentemente do treino de sábado, marcado por várias invasões de campo, a movimentação de domingo foi realizada sem torcida.

Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia bateu a Venezuela por 2 a 0, em Barranquilla. Já a Seleção Brasileira, na estreia do técnico Tite, ganhou do Equador por 3 a 0, em Quito. As duas equipes se enfrentam às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena da Amazônia.

Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

Da Gazeta Esportiva