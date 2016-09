Publicada em 9 de setembro de 2016 às 09:50

Foram sete anos defendendo as três cores do Fluminense. Mas agora o atacante Fred está do outro lado, em Belo Horizonte, e tem na sua mente apenas duas: o preto e branco. Com tanta história no seu próximo adversário do Campeonato Brasileiro, na partida da próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro, o atacante não teme a pressão e não garante comemoração em caso de gol.

“Vamos ver o que vai acontecer, mas não deu tempo para pensar, eu sempre tenho o habito de respeitar os clubes, é algo bacana de tratar os torcedores que deram carinho, momentos difíceis, vivi grandes momentos lá, o carinho existe, mas quando a bola rolar vou fazer de tudo”, destacou.

Mesmo sem saber se vai comemorar ou não em caso de gol, Fred, no entanto, está certo que a partida será diferente para ele. Os anos no Rio de Janeiro deram ao jogador experiência e títulos – dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), um Campeonato Carioca (2012) e o título inédito da Primeira Liga (2016), em 287 jogos foram 172 gols. Pelo histórico, o camisa 99 do Galo não acredita em pressão pelos torcedores

“A gente está no futebol há muito tempo, então é natural alguma pressão, mas da minha parte tem muita gratidão, muito respeito, vamos numa boa e lá dentro de campo vou dar o meu melhor para buscar a vitória”, analisou.

Contra o Vitória, na última quarta-feira, o faro de goleador de Fred estava apurado: o triunfo por 2 a 1 foram com gols do artilheiro – vale lembrar que ele ainda perdeu dois tentos incríveis na pequena área. Ele explica que está se sentindo em casa do Atlético.

“Estou bem, feliz, graças ao elenco que me deixou a vontade, a torcida que me apoiou bastante, todo momento de adaptação, me sinto muito em casa, feliz por Deus ter me colocado no Galo, pensamento de evoluir ainda mais, fazer mais gols e dar beliscada na ponta da tabela”, finalizou.

Da Gazeta Esportiva