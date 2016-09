Publicada em 21 de setembro de 2016 às 16:33

O candidato a prefeito Geraldo Resende, da coligação “Compromisso de Verdade” (PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV) disse durante debate realizado na manhã desta quarta-feira (21), que vai valorizar os profissionais da área de saúde e melhorar as estruturas do setor. O evento aconteceu na sede da AMGD – Associação Médica da Grande Dourados, em parceria com a Rádio FM Cidade.

Respondendo perguntas da classe médica, da população e de jornalistas, Geraldo disse que vai trabalhar incansavelmente para melhorar o atendimento prestado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, construindo mais duas UPA’s, melhorando as condições nos postos de saúde e ativando novas estruturas, como o CER – Centro Especializado em Recuperação -, que está em construção no Bairro Terra Roxa para atender pessoas com deficiência.

No debate, Geraldo também garantiu que vai trabalhar em parceria com o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde na construção do Hospital Regional de Dourados, que será edificado às margens da Rodovia BR-163, na saída para Ponta Porã.

Outra estrutura que o parlamentar garantiu para Dourados é a construção do Centro de Diagnóstico Médico, o qual será edificado em anexo ao futuro Hospital Regional. A unidade, segundo o candidato, vai oferecer todos os tipos de exames, desde os mais simples, como os laboratoriais (de sangue e urina) até os mais complexos (como tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética).

Geraldo também disse que vai, em parceria com a UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados, continuar viabilizando recursos para a construção do Instituto da Mulher e da Criança (IMC), unidade que será construída em anexo ao Hospital Universitário de Dourados.

Mais debates

Ainda nesta quarta-feira, o candidato Geraldo 45 participou, a partir das 11 horas, de uma sabatina no Previd, Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, onde se comprometeu em valorizar a categoria e discutir formas de qualificar os profissionais das mais diversas áreas a fim de prestar atendimento digno e de qualidade à população.

Na parte da noite, a partir das 19 horas, o compromisso de Geraldo é no SESI/FIEMS, onde o candidato será sabatinado pela entidade que representa o segmento industrial em Mato Grosso do Sul, no evento denominado “Encontro com a Indústria”.

Da Assessoria