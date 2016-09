Publicada em 19 de setembro de 2016 às 09:30

Neste final de semana, policiais de DOF que patrulhavam a região de Corumbá fizeram a apreensão de armas e a captura de um foragido da justiça.

Na noite da sexta-feira, 16, uma das equipes operacionais do DOF foi acionada para atender uma possível tentativa de homicídio nas imediações da Estrada Parque em Corumbá, sendo que a vítima, um homem de 38 anos, morador em Corumbá, relatou que pessoas em uma caminhonete S-10, de cor preta, efetuaram disparos de arma de fogo contra ele e que saberia onde os agressores estavam.

A equipe se deslocou até a Fazenda São Vicente, sendo recepcionada por Wandir A., de 56 anos. Durante buscas na residência foram encontradas 3 armas de fogo sem a devida regularização, sendo um revolver calibre 38, um revolver cal 22 e uma carabina calibre 22.

Como não foi possível comprovar os disparos contra a vítima, o caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo na delegacia de Corumbá.

Já no início da noite desse domingo, 18, policiais do DOF capturaram Joílson S.O., de 40 anos, durante patrulhamento no bairro cervejaria em Corumbá. Durante abordagem e checagem a Joílson, foi constatado que o mesmo era foragido da justiça, com mandado de prisão expedido pela 2ª vara Criminal da comarca de Corumbá.

O foragido foi encaminhado à delegacia de polícia de Corumbá.