Publicada em 1 de setembro de 2016 às 17:36

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, participou nesta manhã (1º) da fase final de testes da vacina contra a dengue.

O ato, que aconteceu na Unidade Básica de Saúde da Coophavila II, em Campo Grande, contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), do secretário de Saúde de São Paulo, Davi Uip, e do diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil.

A produção da vacina contra a dengue poderá começar em 2017 e a expectativa é que sejam fabricadas 30 milhões de doses por ano.

Na manhã desta quinta-feira, duas das 1,2 mil pessoas que passarão por testes em Campo Grande receberam doses da vacina. Elas serão monitoradas por uma equipe coordenada pelo professor Erivaldo Elias Junior, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A intenção é que o maior número de voluntários possível esteja vacinado antes do verão, quando há maior risco de ocorrência de casos de dengue.

As pessoas serão monitoradas durante cinco anos, por telefone ou visitas nas casas.

Para Mara Caseiro, a vacina representa um grande avanço, algo a se comemorar. No entanto, alertou que a comunidade precisa continuar alerta, sempre lutando contra os focos do mosquito Aedes Aegypt.

“Precisamos continuar tomando todos os cuidados. Mas a vacina representa um avanço muito importante, algo que nos deixa muito otimistas”, comentou.

No ano passado, a deputada comandou audiência pública na Assembleia Legislativa com o tema “Estudos e avanços no controle da epidemia de Dengue em Mato Grosso do Sul”, quando o assunto foi amplamente debatido.