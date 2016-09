Publicada em 21 de setembro de 2016 às 14:12

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, os portadores de deficiência física, especialmente os cadeirantes fizeram uma ação no trânsito pedindo conscientização e chamando atenção para as vagas nos estacionamentos.

A ação faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, que foi aberta segunda-feira, 19, promovida pela Agetran (Agência de Transporte e Trânsito de Dourados) e diversos parceiros. O tema deste ano é “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”.

Na ação desta quarta-feira teve a organização do Centro de Apoio ao Deficiente Físico de Dourados, que também teve o apoio de outras entidades, como o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Associação de Pais e Amigos dos Autistas.

Os portadores de necessidades levaram suas cadeiras para a Avenida Marcelino Pires, esquina com João Cândido Câmara, em frente à Praça Antônio João para chamar atenção para as vagas nos estacionamentos e entregaram folhetos educativos para os motoristas. Como Dia Nacional de Luta da pessoa com Deficiência, o Centro de Apoio também realizou orientações no Calçadão da Praça Antônio João.

Na programação da Semana Nacional do Trânsito desta quarta-feira também foi realizada uma blitz educativa com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), na saída para Itahum.

Na quinta-feira, 22, acontece a ação, “Um dia sem meu carro”, no parklet, em frente à Praça Antônio João, das 9h às 17h. Às 16h, acontece blitz educativa com os motoristas na BR-163, no Posto da PRF, uma parceria entre a PRF e CCR Via/MS.

Na sexta-feira, 23, serão realizadas ações educativas com crianças, adolescentes e pedestres, na Praça Antônio João, das 9h às 17h, com o tema: “Caminho da Educação e Caminho sem lei”.

Sábado, 24, às 15h, será realizado passeio ciclístico com um percurso de 7,2 quilômetros. O ponto de encontro será na Praça Antônio João e segue até a Rua Coronel Ponciano, retornando pela Avenida Marcelino Pires passando pela Rua Presidente Vargas, com a chegada na Praça.

Domingo será promovida a corrida, a partir das 8h. Um dos percursos será de cinco quilômetros e outro de dez. O ponto de encontro na Praça Antônio João. Percurso de cinco quilômetros será até a Rua Coronel Ponciano, voltando pela Marcelino Pires, com a chegada na Presidente Vargas. O de dez quilômetros retorna pela Marcelino Pires, até a Rua Azziz Rasllen e retorna a Praça Antônio João. Todas as modalidades terão premiações.