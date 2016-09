Publicada em 6 de setembro de 2016 às 15:04

Após quatro meses envolvido na discussão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que perdeu o cargo em 31 de agosto por decisão do Senado, o senador Waldemir Moka (PMDB) está de volta as suas bases em Mato Grosso do Sul.

Com a aproximação das eleições municipais, o parlamentar começa a visitar as cidades onde o PMDB lançou candidato a prefeito ou mesmo em que a agremiação faz parte de alianças na chapa majoritária. “Como fiz parte da comissão especial de impeachment, passei mais tempo em Brasília do que no Estado”, explica.

Entre sexta-feira e sábado, o senador Moka esteve em seis municípios na região do Bolsão. Na sexta, participou de reunião em Alcinópolis e de comícios em Chapadão do Sul e Paraíso das Águas. No sábado, Moka participou de carreata em Chapadão do Sul, da inauguração de comitê de campanha em Aparecida do Taboado e à noite em comício em Inocência.

De acordo com Moka, o objetivo do PMDB é eleger o maior número de prefeitos para pavimentar a caminhada da legenda para as eleições de 2018. “Trabalhamos com expectativa de eleger ao menos 20 prefeitos, além de outras dezenas de aliados. Sem aliança, partido nenhum sobrevive”, argumenta o senador, que está no seu oitavo mandato popular sem saber o que é derrota.

Ontem Moka participou da inauguração do comitê de campanha da vereadora Carla Stephaninni, candidata à reeleição em Campo Grande. Hoje à noite o senador visita o município de Camapuã. Amanhã, está previsto comício em São Gabriel do Oeste. No próximo final de semana, a agenda prevê encontros em municípios na região sudoeste, como Porto Murtinho, Antonio João e Bela Vista, sua cidade natal.

Da Assessoria