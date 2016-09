Publicada em 17 de setembro de 2016 às 11:36

Evento da ELLE, do Grupo Abril, confirma nomes de peso em seu line-up

Após anunciar detalhes sobre a próxima edição do ELLE Fashion Preview, que acontece no dia 11 de outubro, a publicação anuncia algumas marcas já confirmadas no line-up. O AquaRio, maior aquário da América do Sul, é o local escolhido para sediar o evento, que acontece ainda antes de sua inauguração oficial.

O evento, que apresenta com exclusividade as coleções de resort de algumas das marcas mais importantes do país, apresentará com um desfile as novidades da Água de Coco, Osklen, Adriana Degreas, Cia Marítima, The Paradise, Triya e Vix – e promete novos nomes em breve.

Sobre a 5ª edição do ELLE Fashion Preview

Depois de parar o Aeroporto Santos Dumont e se consolidar como um dos maiores eventos de moda do Brasil, o ELLE Fashion Preview volta a movimentar a moda nacional. Desta vez, o cenário escolhido é o AquaRio. O evento, que acontecerá no dia 11 de outubro, abre o calendário de moda brasileiro e apresenta com exclusividade a coleção de resort de importantes marcas nacionais.

Como nas edições anteriores, o desfile contará com um casting de modelos estrelado, surpresas visuais, bem como atrações musicais que garantem aos convidados uma experiência inédita antes, durante e depois da apresentação.

Com curadoria de Susana Barbosa, diretora de redação da ELLE, o fashion show reunirá os mais importantes profissionais da moda brasileira: Paulo Borges na direção, Flavia Pommianosky e Davi Ramos no styling, beleza assinada por Daniel Hernandez e a produção geral da DreamFactory – empresa responsável também pelo Rock in Rio.

“Resgatamos o DNA do evento, que em sua primeira edição teve como foco a as coleções de beachwear e assim nos alinhamos com o novo momento see now, buy now do mercado. Este evento é a nossa forma de fomentar a moda brasileira em uma experiência única que só a ELLE proporciona”. Afirma Susana Barbosa, diretora de redação.

O ELLE Fashion Preview já possui seis cotas de patrocínio fechadas, entre elas, as cotas “APRESENTA” assinada por Colgate e O Boticário, “MASTER” com Fecomércio, “APOIO” com Vivix e Itaipava e “Participação” com Santa Lolla.

“Historicamente o evento tem sido uma incrível plataforma que aproxima marca e consumidor entregues em locais e ambientes encantadores. Eis a receita para atrair tantas marcas de sucesso”, afirma Rogerio Gabriel Comprido, diretor de Publicidade.

