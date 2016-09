Publicada em 13 de setembro de 2016 às 14:06

Eleitora pede prova e Renato fala que reeleição com 82% de aprovação mostra que cumpriu as promessas

Durante reunião no bairro Jardim Márcia neste domingo, dia 11, uma senhora perguntou que provas o candidato a prefeito de Dourados, Renato Câmara, teria para oferecer de que foi um bom prefeito na cidade de Ivinhema, na região da Grande Dourados.

Ao que Renato respondeu que a sua reeleição, com 82% de votos comprova que foi um ótimo prefeito. “Essa é a prova de que cumpri tudo o que prometi para a população durante a campanha. Eu vou cumprir também tudo o que estou prometendo aqui em Dourados”, afirmou.

O trabalho de Renato em Ivinhema, que elevou a cidade das últimas posições para a 13ª economia do Estado, repercutiu em todo o Mato Grosso do Sul, e foi fundamental para que ele fosse o quarto mais votado deputado na eleição de 2014, a primeira que disputou.

Durante as caminhadas pedindo votos para ser o prefeito de Dourados é comum Renato encontrar-se com ex-moradores de Ivinhema ou pessoas que têm parentes naquela cidade e ganhar de imediato o apoio. “E morei lá em Ivinhema e conheço o seu trabalho. Pode contar comigo”, disse um senhor ao ser cumprimentado pelo candidato durante caminhada no BNH 4º Plano.

“Sou um homem que paga a sua conta com o povo. Quem pagou em duas gestões como prefeito e está pagando agora como deputado estadual vai pagar também como prefeito de Dourados”, garante.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria