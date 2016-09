Publicada em 17 de setembro de 2016 às 06:52

Edu Dracena substitui Vítor Hugo, mas Cuca mantém dúvida no ataque

O técnico do Palmeiras, Cuca, confirmou nesta sexta-feira a escalação de Edu Dracena como titular da equipe no Derby deste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será o substituto de Vitor Hugo, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, enquanto Gabriel Jesus, outro que terá de ficar fora, ainda não tem definido quem entrará no seu lugar.

“O Edu é um atleta experiente, vai entrar, assim como entrou contra o Grêmio, lá no Sul”, explicou o treinador, que tinha como opção o jovem Thiago Martins para o setor. Por sinal, foram os dois que atuaram no duelo do primeiro turno contra o Corinthians, no Palestra Itália. São, até o momento, os dois embates que Vitor Hugo não atuou na competição nacional.

Na frente, a disputa está restrita a três jogadores: Lucas Barrios, favorito e provável escolhido pelo comandante, Rafael Marques, que corre por fora e teria características mais parecidas com a do paraguaio, e Erik, atleta que mudaria o estilo de jogo, dando à equipe alviverde um setor ofensivo mais rápido e com menos presença de área.

“A gente perdeu o Gabriel pelo terceiro cartão. Temos um tempo ainda para estudar o adversário e definir o jogador que vai jogar”, avaliou Cuca, sem querer definir a questão por causa do pouco tempo que teve entre o empate por 1 a 1 com o Flamengo, na noite de quarta-feira, e o duelo contra o arquirrival. “Nós acabamos de jogar meia-noite da quinta, não dá nem três dias, por isso precisamos ter calma”, observou.

A calma de Cuca para tratar do assunto reflete basicamente as diversas opções que ele fez nos últimos jogos, quando Jesus esteve a serviço da Seleção Brasileira. Contra o Botafogo-PB e no clássico contra o São Paulo, Rafael Marques foi o escolhido. Barrios foi o primeiro acionado quando o time ficou com um a mais contra o Flamengo, enquanto Erik, pouco utilizado recentemente, corre por fora.

“Pode voltar, sim. É um menino em que temos muita confiança. O Rafael também. Apesar de não ser centroavante, atuou naquela função quando a gente não tinha nem Leandro nem Barrios. Hoje a tem, mas é um jogador importante para nós”, concluiu.

Com 48 pontos conquistados, o Verdão é líder da competição, um ponto à frente do Flamengo e três do Atlético-MG. Adversário do final de semana, o Corinthians ficou para trás na disputa e hoje está fora do G4, com 41 pontos.

Da Gazeta Esportiva