Publicada em 5 de setembro de 2016 às 14:30

O comentarista Edmundo anunciou neste domingo que não renovou com a TV Bandeirantes e deixará a emissora.

Em um comunicado publicado em seu perfil de Facebook, o ex-jogador diz que não chegou a um acordo para permanecer no quadro de funcionários da empresa.

Edmundo estava há seis anos e oito meses na Bandeirantes. Sua primeira transmissão ocorreu em 2010, na vitória do Flamengo sobre o Duque de Caxias, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Na mensagem distribuída para os fãs, Edmundo disse que não faltaram esforços para a sua permanência.

Porém, as mudanças na emissora, que encerrou sua parceria com a TV Globo neste ano e não transmite mais o Campeonato Brasileiro, acabou inviabilizando o acerto. O ex-jogador também citou o momento econômico do país.

Edmundo atualmente participava de programas de debate da TV Bandeirantes, como o ”Donos da Bola” comandado por Neto. O ex-jogador que virou ídolo no Palmeiras e no Vasco diz no post que gostaria de continuar na profissão de comentarista, mas não fala em acerto com outra emissora.

A Bandeirantes ainda não se manifestou sobre a saída de Edmundo.

Veja a carta publicada por Edmundo no Facebook:

Caros amigos,

Com aperto no coração, gostaria de comunicar a todos que, depois de seis anos e oitos meses, não farei mais parte do quadro de funcionários da Band.

Quero agradecer aos colegas, desde a presidência, que sempre manteve as portas abertas, até o mais simples funcionário pelo companheirismo, carinho, união, e ensinamentos durante todo este tempo.

Apesar dos esforços da Band para que renovássemos, as mudanças na programação da emissora deixando de transmitir campeonatos, o momento econômico do país, impossibilitaram que isso ocorresse.

Foram anos de muito aprendizado, um privilégio enorme trabalhar em duas Copa do Mundo, duas Eurocopas, uma Olimpíada, campeonatos internacionais, nacionais, estaduais.

Participar de centenas de programas da emissora, e ter a oportunidade de aprender o que é estar ”do outro lado” depois de tantos anos jogando futebol. Hoje entendo o quanto é difícil opinar de acordo com resultados e no calor das emoções.

Quero agradecer a cada telespectador que me acompanhou neste período, agradeço os elogios, as críticas, e o carinho que sempre me emocionou.

Espero seguir na profissão, onde me sinto feliz, e acredito que posso contribuir positivamente com o esporte que pratiquei e com a sociedade em que estou inserido.

Finalizo, dizendo que, todos sabem o quanto sou emotivo, e, talvez as palavras não sejam suficientes para expressar meu sentimento de gratidão por tudo que vivi.

Faltam palavras, sobra sentimento!

Obrigado Band! Obrigado telespectadores!

Edmundo

Do Uol