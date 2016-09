Publicada em 9 de setembro de 2016 às 13:20

Com todas as 250 vagas esgotadas há vários dias, será realizada neste domingo a primeira edição da Corrida das Bombeiras. O evento servirá como parte do Encontro Estadual das Bombeiras que estará acontecendo em Dourados no final de semana. Ao todo o Corpo de Bombeiros do Estado tem 116 mulheres em seu quadro e boa parte confirmou presença no encontro.

A prova será disputada em 5 quilômetros e terá a categoria aberta para 190 corredoras que não são da corporação e mais 70 militares do Corpo de Bombeiros confirmaram participação na corrida que deverá a partir de agora ser disputada todos os anos. Cinco cadeirantes de projetos sociais do município também foram inscritas.

Uma das organizadoras da prova, a sargento Priscila Fernandes Pinto, disse que procura por inscrições foi acima do esperado e que se tivesse aberto para a participação de 500 pessoas todas as vagas seriam preenchidas. “Estamos muito contentes com a participação das atletas e esperamos fazer uma grande corrida. Por ser a primeira corrida não esperávamos tanta gente, mas deu tudo certo e agora é só esperar pela largada e a conclusão da corrida”, disse ela.

A corrida que faz parte do Encontro Anual das Bombeiras de Mato Grosso do Sul será disputada no domingo com largada às 8h em frente ao Corpo de Bombeiros de Dourados na avenida Presidente Vargas. As corredoras descem até a Marcelino pires no sentido Shopping Center e depois retornam até o Corpo de Bombeiros onde acontece a chegada e a entrega da premiação.

Neste sábado a partir das 8h a empresa Central de Corrida faz a entrega dos kits também no quartel do Corpo de Bombeiros onde cada participante deverá levar dois quilos de alimento não perecível, já que não foi cobrada inscrição para a prova. A entrega dos kits termina ao meio dia.