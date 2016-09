Publicada em 20 de setembro de 2016 às 13:33

Índice do Ideb de Dourados chegou a 5.5 em 2015, ultrapassando a meta projetada que era de 5.0

O prefeito Murilo destacou na manhã desta terça-feira a dedicação da equipe da Educação no trabalho pela superação da meta do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em Dourados. O município chegou em 2015 ao índice de 5.5, superando a meta projetada de 5.0. Ao lado secretária de Educação IIda Mya Kudo Sequia, Murilo falou dos avanços na educação em reunião com dirigentes de escolas e a imprensa, no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal).

Em 2011, quando Murilo assumiu a Prefeitura o índice era de 4.6 e a meta 4,4. Em 2013 chegou a 4.9, igualmente mantendo-se à frente da meta de 4.7 e em 2015 subiu para 5.5, ampliando a distância entre a meta e o índice alcançado. “Ultrapassamos a meta graças ao esforço de todos. Avançamos muito. Vocês realmente levam a educação a sério”, disse Murilo a diretores, coordenadores e professores presentes.

Com relação às escolas, os maiores avanços no Ideb aconteceram na Escola Municipal Joaquim Murtinho, cuja meta era de 6.2 e a nota foi de 6.9. Depois vem a escola Maria Rosa Câmara, que a meta era de 5.1 e o índice foi de 6.6. A terceira melhor avaliação é da Escola Neil Fioravanti, que tinha meta de 6.1 e chegou a 6.4. “Mas, de maneira geral todas as escolas evoluíram. Todos estão de parabéns”, disse a secretária Ilda.

O destaque entre as escolas indígenas é a Escola Ramão Martins, que tinha meta de 2.9 e chegou a 3.5. Entre as escolas rurais quem se saiu melhor foi a Escola Padre Anchieta, que tinha meta de 5.0 e obteve 5.5. “É um avanço muito legal. É um trabalho que vem sendo feito desde o início da gestão do prefeito Murilo. É uma conquista da dedicação de todos e do programa Mais Educação”, afirma a secretária.

Deumeires Batista de Souza Moraes, diretora da Escola Clarice Bastos Rosa, no Jardim Maracanã, lembrou que não é o mento de pensar no índice como uma competição entre as escolas, mas de trocar experiências para avançar mais. “É resultado do empenho de todos e também do Mais Educação, um programa que foi importante para fazer parcerias com universidades e outras instituições para a gente fazer o reforço”, afirmou.

Ana Paula Benites Fernandes, diretoria da Escola Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no bairro Novo Horizonte, agradeceu ao prefeito Murilo pela atenção com a escola e a região. “Te agradeço Murilo pela dedicação, por sempre atender as necessidades da nossa escola, inclusive com ampliação e reformas, e também por cuidar da região, por recuperar e asfaltar a avenida que passa na frente da escola e por estar cuidando do parque que também está ao lado. Rogo a Deus para que o próximo prefeito seja como o senhor Murilo; que a gente continue sendo atendido”, ressaltou.

Ana Paula Rosa Costa, professora na Escola Maria Rosa Câmara, destacou também o programa de capacitação e formação desenvolvido pela Secretaria de Educação. “Os avanços são resultado de um trabalho de equipe. Na nossa escola a gente recebe o apoio da coordenação para atender as crianças que a gente percebe que tem dificuldade”, exemplificou.

O prefeito Murilo reforça a gestão que é feita para atender não só a educação, mas todos os setores como um todo. “Nós procuramos tratar todos os setores de maneira igual. Na educação além de oferecer o kit de matérias escolares uniformizamos as crianças para que todos sejam iguais na escola, para que tenham os tênis iguais, para que um seja igual ao outro e não se sinta inferiorizado”, disse Murilo.

Ele falou ainda da merenda escolar, que hoje tem nutricionista para cuidar bem do cardápio e lembrou que a Prefeitura completa o valor destinado para que os alunos tenham um alimento de qualidade, já que há 10 anos o Governo Federal não reajusta o recurso destinado a esse fim. “Asfaltamos 34 bairros, mas não esquecemos dos CEIMs. Cada região atendida com asfalto está ganhando um CEIM novo. É nosso compromisso com a educação”, disse o prefeito.

O Ideb foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.