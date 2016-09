Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:08

A abertura oficial da Semana da Pátria, em Dourados, será nesta segunda-feira com o acendimento da Chama da Pátria, na Praça Antônio João, às 9h. Este ano, para comemorar os 194 anos de Independência do Brasil, a prefeitura de Dourados escolheu o tema: “Olimpíadas – Dourados Cidade Celebração”.

Na semana passada começou a programação nas escolas municipais com a realização de “Hora Cívica”, que é uma forma de expressar e incentivar estudantes quanto ao respeito pela Nação Brasileira com a realização de hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Dourados e proferidos os respectivos hinos.

Toda a programação foi definida pela comissão organizadora liderada pela Secretaria Municipal de Educação.

A primeira ação da Semana da Pátria começou no dia 31 de agosto, com momento cívico, às 8h, na Escola Municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações. No dia 1º de setembro, o momento cívico foi na Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja, no BNH 4º Plano, também pela manhã.

No dia 2, às 9h, momento cívico na Escola Municipal Izabel Muzzi Fioravanti, na Vila Industrial. À tarde foi na Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, no Jardim Maracanã.

A próxima ação, após a abertura oficial da Semana da Pátria, com acendimento da Chama da Pátria, coordenado pelo Exército e Prefeitura, será na quarta-feira, dia 7, feriado nacional, com o desfile cívico na Avenida Marcelino Pires.

As comemorações começam às 8h com abertura do desfile feito pelo Exército, Patrulha Mirim e outras corporações de segurança pública. Este ano vão participar do desfile 38 entidades, entre escolas, clubes, agremiações, associações, entre outras.

O encerramento está previsto após às 10h, com extinção da Chamada da Pátria.