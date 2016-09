Publicada em 2 de setembro de 2016 às 13:11

Está marcado para acontecer das 13 às 17 horas do dia 30 deste mês nas dependências do estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, o 4º Festival Dourados Paraolímpico de Atletismo. As inscrições para o evento já estão abertas para as escolas e entidades, segundo informou Antônio Pietramale.

“Toninho Pietramale”, que é o coordenador do evento, conta que todas as escolas e entidades que atuam com crianças e adolescentes portadores com deficiências físicas, visuais e intelectuais, já foram previamente convidadas, e maiores e melhores informações bem como as fichas de inscrições poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico www.alecrim.org.br até o dia 23 próximo.

O coordenador conta que espera dentro deste projeto paralímpico, que é o maior evento do Mato Grosso do Sul em termos de atletismos, contar com o maior número possível de entidades, uma vez que o objetivo visa promover a integração entre os paratletas.

No ano passado participaram 26 entidades douradenses e competiram 257 paratletas. “Nosso foco é motivar a criança e o adolescente com deficiência a praticar o esporte e depois integra-la aos nossos projetos”, disse “Toninho Pietramale”, lembrando que o evento será feito para deficientes com idade de 09 a 16 anos.

Vale lembrar que todos os participantes estarão recebendo medalhas de participação, e maiores informações também poderão ser obtidas com o coordenador, por meio do telefone 98163-0601.

O evento no “Douradão” tem como um grande objetivo o de revelar novos talentos para fazer parte do projeto Dourados Paralímpico, que é comandado pelo profissional em educação física Antônio Pietramale.

O evento, que conta com o apoio da prefeitura por meio da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) e Secretaria de Educação, terão as modalidades esportivas individuais para crianças e adolescentes com problemas de deficiências físicas; visuais; intelectuais; auditivas e autistas. “Nosso projeto Dourados Paralímpico conta hoje com diversos paratletas. Com o festival esperamos aumentar em pelo menos mais dez para fazer os treinamentos de corridas, saltos, e arremessos entre outras provas do atletismo”, disse o professor.

No festival, segundo “Toninho Pietramale”, está prevista a presença de alunos de toda a rede escolar da cidade, além da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais); Pestalozzi; Centro de Convivência Dorcelina Folador e do Centro de Apoio da Pessoa com Deficiência, que mantém em franca atividade a equipe de basquetebol em cadeiras rodas.